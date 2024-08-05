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紐約台山寧陽會館主席交接 經文處、曲怡文祝賀

記者許君達／紐約報導
前任主席伍建平(右)和新任主席伍堅石(左)在經文處主任李志強(中)的見證下移交印信。(記者許君達／攝影)
前任主席伍建平(右)和新任主席伍堅石(左)在經文處主任李志強(中)的見證下移交印信。(記者許君達／攝影)

紐約台山寧陽會館新一屆主席職員交接典禮4日在紐約中華公所舉行。中華公所及屬下七大僑團領袖、駐紐約台北經濟文化辦事處主任李志強以及州參議員曲怡文參加了典禮，並向新任主席伍堅石和新一屆職員表達祝賀。

66歲的伍堅石在今年7月13日舉行的換屆選舉中當選台山寧陽會館新任主席。伍堅石是註冊會計師，曾任紐約伍胥山公所主席，現為全美伍胥山公所總長及美洲協勝公會財政。

紐約台山寧陽會館成立於1853年，現為中華公所屬下七大僑團之一，是紐約最有影響力的台山籍僑民團體。伍堅石表示，承蒙會員的信任和僑社的支持，新主席一職兼具榮譽和責任，他將盡力做好會務工作、服務僑民。前任主席伍健平表示，伍堅石學有專長、年輕有為，定能當此重任。

新一屆職員還包括中文秘書余永健、英文秘書伍健朝、財政譚煥瑜和核數黃鼎文。在交接儀式上，伍堅石率新職員團隊在李志強的監督下向國父孫中山遺像宣誓，隨後，伍建平在李志強的見證下將會館印信移交給伍堅石，象徵職位交接完畢。李志強並分別向二人轉交了由中華民國僑務委員會委員長徐佳青簽署的賀狀與感謝狀。李志強表示，台山籍僑民人才輩出，在美國華人歷史中占有重要的地位。而在巴黎奧運會上，台山後裔湯健華還剛剛幫助美國體操代表隊奪得了獎牌。

曲怡文介紹，她在州議會提出設置「台山日」的決議案今年5月通過，這是全美第一項以台山為主題的文化倡議。她表示，根據有史可查的紀錄，台山人最早登陸紐約已有超過200年的歷史，設立「台山日」不僅為紀念這些華人先驅，更是為了提升近日華人在紐約社會中的整體地位。

出席交接儀式的還包括中華公所主席朱超然、顧問伍銳賢、于金山、蕭貴源、曾偉康、兄弟僑團美東聯成公所主席梁漢本，以及七大僑團中其他團體的代表。當日晚間，台山寧陽會館在曼哈頓華埠舉辦慶祝宴會，經文處、中華公所及各大僑團代表均出席並向新任團隊表達祝賀。

紐約台山寧陽會館新任主席及職員交接儀式在曼哈頓中華公所舉行。(記者許君達／攝影)
紐約台山寧陽會館新任主席及職員交接儀式在曼哈頓中華公所舉行。(記者許君達／攝影)

華人 巴黎奧運 中華民國

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