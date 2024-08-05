我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

余風采堂百年紀念懇親大會 200人與會

記者尤昱程／紐約報導
余風采堂第27屆懇親大會。(記者尤昱程／攝影)
余風采堂第27屆懇親大會。(記者尤昱程／攝影)

全美余風采堂懇親一百周年紀念暨第27屆大會開幕典禮4日於法拉盛君豪酒店召開，來自總堂及15個分堂的62位代表和130多位觀禮團，以及加拿大余風采堂共200多人參加此盛會。

此次大會由紐約余風采堂承辦，並於4日早晨即開始，該會所有代表及部分觀禮嘉賓，先乘坐大巴到華埠紐約余風采堂大夏祭祖。並由醒獅隊、紐約婦女部等20多位宗親，盛裝在公所門前歡迎來自全美各堂所的參加者。

全美余風采堂美東總長余文博代表大會籌備處頌讀祭文，奉獻金豬的單位和個人，分別向先祖行致意。下午3時，一行人再由大巴接送至位於法拉盛君豪大酒樓進行大會開幕典禮。

據了解，本次大會宗旨為總結百年歷史經驗，弘揚百年風采精神，集中意志聯絡宗誼，團結力量推進族務，獻計獻策共謀福祉，策畫第二個百年風采新篇章。

大會籌備主任余乾源表示，第一屆全美懇親大會於1924年舉行，全美余風采堂已走過整整100年的光輝歷程。他說，「我們的先輩百年來一代一代努力拚搏，風雨同舟，開創了余風采堂的不朽基業。」

余乾源說，距離第26屆懇親大會以過去六年，其中經歷了四年疫情磨難，「今天讓我們拋去煩惱，掃去陰霾，以新的姿態贏來燦爛的心曙光。」

籌備處副主任余長安表示，感謝余風采堂總堂高層對紐約分堂的信任和資助，也要感謝本堂元老、顧問、全體會員及義工朋友大力支持，所有人不怕辛苦，為辦好這次懇親大會做出了最大的努力。

法拉盛 華埠 疫情

上一則

連24天 紐約高溫緊急狀態 破紀錄

下一則

180隊較勁 紐約香港龍舟節 美東體育會奪冠

延伸閱讀

王嘉廉健康日 近千名民眾頂高溫參與

王嘉廉健康日 近千名民眾頂高溫參與
法拉盛連環車禍 證人：車上有大麻味、酒味

法拉盛連環車禍 證人：車上有大麻味、酒味
書法漢字展覽 法拉盛獲好評

書法漢字展覽 法拉盛獲好評
富康醫療法拉盛講座 預防抑鬱症

富康醫療法拉盛講座 預防抑鬱症

熱門新聞

居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

2024-08-02 07:55
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到帳。(取自州長辦公室)

紐約發補助 百萬家庭每個兒童最多330元…無需申請

2024-07-30 12:22
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

2024-07-31 07:54
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
有華人購買低價的商務艙機票，發現機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機，呼籲大眾提防此類機票詐騙。機場示意圖，非新聞當事者。(路透社)

直飛變轉機 紐約史島華人撿便宜遇機票詐騙

2024-08-01 21:50

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者