余風采堂百年紀念懇親大會 200人與會

余風采堂第27屆懇親大會。(記者尤昱程／攝影)

全美余風采堂懇親一百周年紀念暨第27屆大會開幕典禮4日於法拉盛 君豪酒店召開，來自總堂及15個分堂的62位代表和130多位觀禮團，以及加拿大余風采堂共200多人參加此盛會。

此次大會由紐約余風采堂承辦，並於4日早晨即開始，該會所有代表及部分觀禮嘉賓，先乘坐大巴到華埠 紐約余風采堂大夏祭祖。並由醒獅隊、紐約婦女部等20多位宗親，盛裝在公所門前歡迎來自全美各堂所的參加者。

全美余風采堂美東總長余文博代表大會籌備處頌讀祭文，奉獻金豬的單位和個人，分別向先祖行致意。下午3時，一行人再由大巴接送至位於法拉盛君豪大酒樓進行大會開幕典禮。

據了解，本次大會宗旨為總結百年歷史經驗，弘揚百年風采精神，集中意志聯絡宗誼，團結力量推進族務，獻計獻策共謀福祉，策畫第二個百年風采新篇章。

大會籌備主任余乾源表示，第一屆全美懇親大會於1924年舉行，全美余風采堂已走過整整100年的光輝歷程。他說，「我們的先輩百年來一代一代努力拚搏，風雨同舟，開創了余風采堂的不朽基業。」

余乾源說，距離第26屆懇親大會以過去六年，其中經歷了四年疫情 磨難，「今天讓我們拋去煩惱，掃去陰霾，以新的姿態贏來燦爛的心曙光。」

籌備處副主任余長安表示，感謝余風采堂總堂高層對紐約分堂的信任和資助，也要感謝本堂元老、顧問、全體會員及義工朋友大力支持，所有人不怕辛苦，為辦好這次懇親大會做出了最大的努力。