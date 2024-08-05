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180隊較勁 紐約香港龍舟節 美東體育會奪冠

記者尤昱程／紐約報導
美東體育會獲得龍舟節總冠軍。(記者尤昱程/攝影)
美東體育會獲得龍舟節總冠軍。(記者尤昱程/攝影)

2024年度的紐約香港龍舟節(HKDBF-NY)4日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)進行第二天的賽事，本屆賽事本有逾180支的龍舟隊參賽，賽事相當精彩。而中途卻因雷雨一度暫停，最後主辦方及參賽隊伍的努力之下順利完賽，由美東體育會(United East Athletics Association)獲得本屆龍舟賽男女混合總決賽的冠軍。

180支隊伍經過3日初賽後，於4日的決賽日繼續廝殺，中途因為紐約地區下起大雷雨，比賽因此終止了將近1個多小時。最後終於在晚6時左右進行最後決賽，由美東體育會憑藉男女混合第一名以及500米第二名的好成績，擊敗了500米組奪魁的Catch 22，獲得總冠軍。

香港龍舟節組委會主席萬三權表示，今年的賽事相當具有意義，因為是在龍年舉辦，不僅貼合龍舟元素，更能彰顯中華傳統文化的博大精深，並期許藉由眾多民眾以及民選官員到場支持的機會，將之融入主流社會。

而對於賽事本身，萬三權也表達相當滿意，他說，參加的民眾相當熱情，接近下午5時左右下了一場大雨，不過他們依舊守在原地等待，看到觀眾都沒有離開，讓主辦方更想要堅持完成每一場比賽，「因為這個比賽基本上就是為了民眾而組織。」

為了呼應龍年並推廣香港特色，香港駐紐約經濟貿易辦事處除了設有攤位，主辦方還特別建造一香港特色美食攤位區，裡頭販賣各式香港特色小吃，包括咖哩魚蛋、菠蘿油、港式奶茶、混醬腸粉、砵仔糕及碗仔翅等等，讓參與民眾大飽口福。

今年還特別舉辦了紀念兩位龍舟節兩位員工的傳承賽，該賽事保留了龍舟賽的古老傳統，使用由香港工匠訂製的重達一噸的柚木船，船頭畫有龍頭，船尾畫有龍尾，船上最多可容納20名船員操作，包括18名划手、一名鼓手和一名舵手。

香港 法拉盛 皇后區

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