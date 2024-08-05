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租金補助抽籤完成 20萬家庭入圍

記者曹馨元 / 紐約報導
市府日前表示，申請第8款房租補貼的抽籤已經完成，20萬個申請家庭已經被抽籤進入等候名單。(記者劉梓祁／攝影)
市府日前表示，申請第8款房租補貼的抽籤已經完成，20萬個申請家庭已經被抽籤進入等候名單。(記者劉梓祁／攝影)

市府日前表示，申請低收入家庭租金補助(Section 8 Housing Choice Voucher，俗稱第8款房租補貼)的抽籤已經完成，20萬個申請家庭已經被抽籤進入等候名單，並開始發送通知。這是今年6月開放補助申請的下一步，也是紐約市房屋局(NYCHA)15年來首次開始接收第8款房租補貼的申請。

官員們表示，在6月開放補助申請的窗口期，他們收到了超過60萬份的租金補助申請，而他們正在使用隨即抽籤系統將被選中的20萬個家庭納入租金補助的等候名單，並已經開始通過實體或電子郵件的方式告知被選中的家庭。

新的候選名單意味著數以萬計的家庭和個人將有機會獲得住房援助，因為紐約市的租金中位數和住在遊民所的人數仍在不斷創新高。持有住房補貼的租戶通常只需要將其收入的30%用於支付房租，其餘部分由則由聯邦計畫承擔。該計畫被認為是住房券的黃金標準。

多個華人社區組織在6月為華社居民提供幫助申請住房補貼的服務，紐約東華社區協會主席于金山表示，在申請窗口開放期間，東華協會共為800至900個家庭及個人填寫申請，而在抽籤結果出爐當天，他已經收到了十幾人告知被抽中的好消息。

但新加入名單的大多數家庭可能還需要等待一段時間才能真正領取到補貼。在被抽中後，這些家庭還需要提供文件，以證明他們的收入和居住狀況符合領取補貼的條件。同時，根據紐約市最新的住房調查，紐約市僅有1.4%的公寓空置並可供出租，許多房東和房地產經紀人拒絕接受住房補貼，尽管這種行為被視為非法的收入來源歧視。

聯邦政府僅向紐約市發放了11萬5000張住房券，其中約9萬6000張已被使用。紐約市房屋局(NYCHA)表示，在建立候選名單後，計畫每月發放1000份新的住房補助，直至達到11萬5000份流通住房補助的上限。

紐約市 租金 低收入

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