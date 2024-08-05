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疫情教師資格政策再延長 專家：不利提升師資質量

記者曹馨元／紐約報導
州教育理事會近日決定再次延長紐約教育工作者的緊急認證計畫，這一計畫在新冠疫情期間為教育工作者放寬持證所需的考試要求。(美聯社)
州教育理事會近日決定再次延長紐約教育工作者的緊急認證計畫，這一計畫在新冠疫情期間為教育工作者放寬持證所需的考試要求。(美聯社)

州教育理事會(New York State Board of Regents)在近日的會議上決定再次延長紐約教育工作者的緊急認證計畫，放寬教師的資格認證要求；但華裔教育人士指出，此舉純粹是為了因應全面執行小班制而產生的教師數量需求，不利於提高教師資質。

教育工作者通常來說需要在上崗前完成持證所要求的考試，緊急認證計畫所發辦的認證則跳過了通過考試這一步，允許教育工作者在一定限期內參加並通過考試即可，以應對新冠疫情為教育工作者認證程序所帶來的干擾。緊急認證原本僅有兩年有效期，並要求持有緊急認證的教育工作者在2022年9月1日前完成所有考試，而有效期如今一延再延，直至2025年8月31日。

根據州教育局數據，在緊急認證計畫發布後有超過2萬人次申請。教育局的一份備忘錄也指出，許多持有緊急認證的教育工作者受雇於公立學校學區，「如若緊急認證過期，將會給持證的教育工作者造成困難，並加劇人員配置方面的挑戰」。州教育理事會已經多次將緊急認證延期，表示希望這次是最後一次，並強調此次延期只適用於緊急認證在下一學年的到期的教育工作者。

紐約公立學校家長、PLACE NY共同創始人的朱雅婷在社交媒體X上表示，這次的延期是因為州政府全面執行的小班制需要近2萬名師資的增加。而她認為，「如果要實現小班教育帶來的任何好處，教師質量必須先要被維護」。

根據紐約郵報報導，紐約市立大學研究生中心的教育學教授布魯姆費爾德(David Bloomfield)認為，認證要求對於衡量教學人才來說是一個武斷而不可靠的指標。紐約州教師資格證所需要的持證考試包括家校關係、特殊學生需求、教師責任等方面的內容。

教育局 公立學校 疫情

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