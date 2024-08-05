連24天 紐約高溫緊急狀態 破紀錄

紐約市今年高溫緊急狀態已持續至第24天，突破歷史紀錄。(記者許君達／攝影)

紐約今夏遭遇罕見的連續炎熱天氣。根據市府的消息，紐約市 啟動的高溫 緊急計畫(Heat Emergency Plan)現已持續到第24天，突破了歷史紀錄。本輪高溫炎熱天氣有望於本周二(6日)結束，隨後，紐約市將迎來連續陰雨天氣、氣溫顯著降低。

根據紐約市制定的官方標準，高溫緊急狀態指的是連續兩天熱指數(或稱體感溫度)達到或超過華氏95度，或單獨一天的體感溫度超過100度。由於空氣濕度、風力以及城市熱島效應等因素影響，夏季的體感溫度通常會高於實際氣溫。

按照紐約市的要求，在高溫緊急狀態下，市府須根據高溫緊急計畫啟動多種措施以幫助市民緩解暑熱，包括發布公共預警、監控醫療機構和公用事業公司、開設避暑中心以及海灘延長開放時間等。

氣象數據顯示，紐約市今年入夏以來，已經出現過四次熱浪 天氣，而紐約氣象學意義上的夏季至少還會持續一個月以上。而在過去的2023和2022年夏季，紐約市各自發生了兩次熱浪天氣。根據國家氣象服務局(National Weather Service)制定的標準，連續三天最高氣溫超過華氏90度即屬「熱浪」天氣。而根據國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)的數據，2023年是全美有紀錄以來最熱的一年。

持續高溫天氣對人體健康的潛在危害極大。紐約市衛生部門的數據顯示，今年入夏以來已有超過400名市民因高溫相關病症而入院治療，其中有13個單日，每天入院人數超過20名。市應急管理局長以斯科(Zachary Iscol)表示，隨著氣候變化的效應愈發顯著，高溫天氣未來還會更頻繁且更極端地發生。

目前，紐約市內避暑中心全部開放，市民可致電311或在市府網站上查詢地點和開放時間。此外，公共海灘的救生員工作時間將延長至晚8時。