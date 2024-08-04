郵差遭持槍奪走信箱鑰匙 議員籲聯邦介入、嚴懲犯行

皇后區郵差遭持槍搶劫，多名議員呼籲聯邦介入解決郵件盜竊。(記者高雲兒／攝影)

近日在皇后區 發生了一起持槍搶劫案，一名郵差在執行職務時被劫走郵箱鑰匙，警方仍在追捕涉案嫌疑人。此事件再次引起皇后區多議員發聲，要求聯邦介入，盡快解決日益嚴重的郵件盜竊問題。

警方表示，7月29日中午時分，在麥斯佩斯(Maspeth)的55街大道和63街交界處，一名48歲的美國郵政 局(USPS)郵差遭到一名持槍歹徒的威脅，被搶走郵箱鑰匙。郵差未受傷，而嫌疑人則逃離了現場。

當地市議員市議員霍頓(Robert Holden)得知這起事件後，對美國郵政服務表示強烈譴責，「美國郵政服務瀕臨崩潰，我們已經到了求救的邊緣。我們需要聯邦政府站出來，保護我們的郵差，並投資改善基礎設施和保護我們的郵箱及中繼箱，而不是依賴過時的方法，如箭頭鑰匙。」他強調，對於那些觸犯聯邦法律、攻擊郵差和偷竊郵件的人，法官應嚴加懲罰。

國會眾議員孟昭文 也對此事件表達了強烈的不滿，「我希望警方能抓到嫌犯，也再次呼籲保護我們的郵政工作者的安全，這些卑鄙的犯罪行為不能被容忍，我們必須繼續推動郵政服務和國會做出更多努力。」孟昭文也表達了她對郵差的關心，並強調她隨時準備提供協助，支持郵政工作者不懈地為社區服務的努力。

今年1月，應孟昭文的要求，美國郵政局檢查總署針對皇后區郵件盜竊問題進行了首次專門調查；5月底發布的調查報告揭示了在部署和安裝防盜措施方面的多項問題，並提出了許多改進建議。

另外，國會最近批准了孟昭文提出的立法措施，要求郵政服務更好地保護其員工免受搶劫和襲擊；她還共同提出了一項旨在加大對郵件相關犯罪的起訴和懲罰力度的立法。