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日落公園2匪暴力搶劫 46歲男遭襲

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌暴力搶劫日落公園一名男子的劫匪。(市警提供)
涉嫌暴力搶劫日落公園一名男子的劫匪。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華人群聚的日落公園日前發生一起街頭暴力搶劫案，一名男子遭兩名匪徒圍攻襲擊，搶走身上的財物；管轄當地的市警72分局目前公布其中一匪的通緝圖，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案件發生於7月27日早上4時30分許，當時一名46歲的男子離開住家後，正步行前往附近的地鐵站搭車上班。

他走到位於3大道交55街處時，突然兩名不相識的男子朝自己走近，其中一人快步走到面前，不發一語就朝男子的臉部揮拳，趁受害者倒地的瞬間，另一名匪徒急忙搜索他身上的財物，最終搶走錢包和手機後，兩匪往不知名方向逃逸。

72分局警員不久後接報抵達現場，受害者的臉部被打得滲血紅腫，但拒絕送醫檢查；儘管未能在附近搜索到兩匪的身影，但警員後來向附近的屋主截取監控錄像，捕抓到匪徒的體貌特徵。

據通緝圖顯示，第一名匪徒身材和皮膚中等，犯案時身穿印有白色圖樣的橙色上衣、牛仔褲、白色球鞋和戴著藍白棒球帽，同時背著黑色雙肩包；另名匪徒也同樣擁有中等身材和膚色，穿著紅色條紋的黑色短褲、黑色連帽汗衫、紅色球鞋、黑色帽子，但警未公布該名匪徒的照片。

警方呼籲民眾如果有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

通緝 地鐵站 日落公園

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