2天搶3台蘋果電腦 警懸賞3500元緝凶

警方公布嫌疑人照片，並祭出最高3500元懸賞金。(市警局提供)

轄區位於皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)的市警110分局正在追緝一名嫌疑犯，此人曾在兩天內兩次在皇后區購物中心(Queens Center Mall)對女性行搶，得手三台蘋果筆記型電腦(MacBook)，警方提供最高3500元懸賞金，呼籲民眾提供線索。

根據市警報告，其中一起事件發生於7月10日晚間6時左右，一名57歲的女子將車停在靠近新城高中(Newtown High School)運動場附近，一名身分不明的男子打開她的後座車門，並從座椅上搶走兩台蘋果筆記型電腦。

另一起事件則發生在7月30日晚間9時左右，一名56歲的女子在皇后區購物中心正門附近等待公車，同一名男子走到這名女子面前，從她左下臂強行搶走了她的蘋果筆記型電腦，嫌犯行搶後沿著皇后大道向北逃跑。

市警於近日發布了嫌疑犯的監控錄像，並描述該男子為深色膚色，在其中一起搶劫案中，他穿著黑色連帽運動衫、黑色運動褲，褲腿上有白色條紋，並穿著黑白運動鞋。在另一事件中，這名搶匪穿著灰色T恤，灰色運動褲，以及同樣的黑白運動鞋。

目前警方提供最高3500元的懸賞金，給提供情報以協助逮捕他的民眾。

警方呼籲任何知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至7月28日，110分局在2024年報告了297起搶劫案，比去年同期報告的232起增加了65起，增幅達到28%。