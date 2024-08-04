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台灣國慶文化訪問團 9月皇后區開演

記者尤昱程╱紐約報導
台灣國慶文化訪問團將於9月1日在皇后社區學院演出，期盼透過此表演，凝聚僑胞力量。(記者尤昱程╱攝影)
台灣國慶文化訪問團將於9月1日在皇后社區學院演出，期盼透過此表演，凝聚僑胞力量。(記者尤昱程╱攝影)

為慶祝中華民國113年國慶，台灣國慶文化訪問團將於9月1日(周日)在皇后社區學院(Queensborough Community College)演出，期盼透過此表演，凝聚僑胞力量、促進主流社會對台灣文化之認識及提昇台灣在國際社會之能見度。

此次訪問團由國立台灣戲曲學院以及台灣特技團所組成，主辦單位大紐約區台灣大專院校校友會聯合會會長林映君表示，該特技團歷史悠久，屆時演出將深入傳遞中華文化的獨特內涵和情感。

林映君說，中華民國僑務委員會每年都會在國慶的時候提供優質的節目，每年的節目都不太一樣，但都非常具有代表性，很多人即使在台灣也沒有機會看到這樣的表演，期盼各位踴躍參加。

協辦單位亞裔未來基金會創辦人鍾文忠表示，能夠在國慶佳節請來這樣一個優秀的團體，既能帶動僑界的向心力，更能團結僑界的凝聚力。他說，這是一個很好的聚會活動，希望僑胞可以帶著全家大小一同參加。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，台灣戲曲學院的前身為復興劇校，是台灣專門訓練傳統戲劇的一個搖籃學校；藉由這個機會讓這些孩子到世界巡演，傳揚台灣的傳統文化，同時也讓表演人員獲得一些國際經驗。

據主辦方介紹，演出將以台灣早期移民故事為主軸，展現台灣獨特的多元文化風貌。並淬取雜技精華與其技巧特色，結合嶄新戲劇、舞蹈、音樂等編排，重新創作成一部大型跨領域特技演出。

本次活動將於9月1日(周日)晚間6時30分在皇后社區學院的表演藝術中心(Performing Art Center)舉行，地址56大道2205號。歡迎各界僑胞贊助演出以取得門票，門票分為100元的VIP席、50元的一樓一般席以及20元的二樓位置，關於票券更多資訊，可以撥打電話(718)986-7878。

中華民國 亞裔 移民

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