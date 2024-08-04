香港龍舟節 逾180隊伍水上競速

皇后區區長隊在龍舟節勇奪小組冠軍。(取自區長辦公室X)

2024年度的紐約香港 龍舟節(HKDBF-NY)3日在皇后區法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)拉開帷幕，逾180支隊伍和千名位觀眾到場參與，展示中華傳統文化並促進國際友誼，活動亦得到市長等多個市府部門代表隊參與。 2024年度的紐約香港龍舟節(HKDBF-NY)3日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)正式拉開帷幕。(記者高雲兒／攝影) 龍舟節組委會主席萬三權感謝民眾和各方支持。(記者高雲兒／攝影)

今年恰逢龍年，紐約香港龍舟節董事會和主協辦單位香港駐紐約經濟貿易辦事處，在開幕式時特別邀請傳統的舞龍隊表演；此次賽事為期兩天，共180支隊伍分批上場，更比往年多出10隊，按照分組競賽的方式，進行逐輪角逐，爭取晉級4日(周日)的決賽。

本次參賽隊伍中有多個來自市府部門，包括市長辦公室、市公益維護人辦公室、市主計長辦公室和皇后區區長辦公室等。與市長辦公室同場競技的是市主計長辦公室和皇后區區長辦公室代表隊。出發指令一出，三支隊伍便齊齊奮力划槳，最終，皇后區區長隊勇奪冠軍，主計長隊居次。 逾千位觀眾到場參與龍舟節。(記者高雲兒／攝影) 在現場品嘗香港美食的人們。(記者高雲兒／攝影)

另外，中國駐紐約總領事黃屏率領的中國領事館隊伍，也作為唯一的外交隊伍參賽，黃屏表示，這是一個展示不同文化和共享美好時光的絕佳機會。

除常規賽事外，活動還包括由香港旅遊發展局(HKTB)贊助的新「你好香港」(Hello Hong Kong)邀請賽，以及贊助商挑戰賽、媒體邀請賽、企業邀請賽、女子邀請賽和老年人邀請賽。特別設有教育和醫療保健邀請賽以及慈善賽，歷年來，慈善賽為慈善機構募集的資金已超過35萬元。 主辦方在開幕式特別邀請傳統的舞龍隊表演。(記者高雲兒／攝影) 主辦方在開幕式特別邀請傳統的舞龍隊表演。(記者高雲兒／攝影)

活動現場設有美食廣場和各機構的資訊攤位，紐約中國民族樂團等團體表演傳統音樂、舞蹈和武術。龍舟節組委會主席萬三權表示，今年的節日有兩大特色：一是特設的香港美食攤位，二是在開幕式前特別招募數十名志願者清理公園，十分感謝他們的付出。他還提到，今年的傳承賽保留了龍舟賽的古老傳統，使用由香港工匠訂製的重達一噸的柚木船，船頭畫有龍頭，船尾畫有龍尾，船上最多可容納20名船員操作，包括18名划手、一名鼓手和一名舵手。 中國駐紐約總領事黃屏率領的中國領事館隊伍，作為唯一的外交隊伍參賽。(記者高雲兒╱攝影) 福建同鄉會東方隊參賽。(記者高雲兒╱攝影)

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智表示，香港最先將龍舟節帶到國際舞台，她對此感到非常自豪，並希望民眾能夠多享受今年的香港美食。市議員黃敏儀、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室代表陳峰、州參議員劉醇逸辦公室宿瑋陸、國會議員孟昭文辦公室Susan、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)辦公室代表等對龍舟節董事會表彰。