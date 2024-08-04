提升華人投票率 布碌崙辦選民登記

華社組織在7大道設攤，幫助華人登記成為選民。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市府未聽取民意，執意要在布碌崙 (布魯克林)班森賀華社建遊民所，以及抗議過程中不慎爆發的警民衝突，令當地華裔組織意識到必須提升社區參與政治的意識，通過提高投票 率來保障華社的權益；為此繁榮布碌崙協會、紐約社區聯盟將於本月在日落公園7大道推出選民登記活動，每天定時為民眾服務，呼籲符合資格的華人 踴躍出席。

社區人士凌飛表示，以他多年對華社的觀察，華人不投票絕大多數是出於對民主選舉制度的不了解，他們過去從未體驗過民主實踐、投票文化薄弱，不懂得選票對生活造成的影響；儘管8大道華裔流動人口多，無論是在當地稍作停留、還是最終定居下來的人，華裔社區領袖認為還是值得花力氣，把選票重要性的信息傳遞出去，「投票就是力量，這個想法得傳播給更多人」。

他以市府選在86街建遊民所為例，從選址到無視華人民眾的意願，甚至將抗議遊行汙名化為「種族歧視」等，其實都是市府不重視華人的表現；而這也歸咎於上千名遊行參與者中，可能只有極少的選票，導致市府可以完全不在乎，「只有把選票找出來，才能轉換成華人保護自身的力量，華人也應該意識到，成為公民最重要的任務就是登記成為選民和投票。」

組織的義工將於8月的每一天在鄰近8大道的日落公園設攤為民眾服務，欲登記的民眾攜帶身分證前往即可，時間是早上11時至下午2時，地點為布碌崙7大道5619號；民眾在現場也可掃碼加入「協助選民登記群」的微信公眾群中，提供有關應屆選舉的信息、投票指南等，並解答選民的疑問。