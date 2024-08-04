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王嘉廉健康日 近千名民眾頂高溫參與

記者范航瑜╱紐約報導
超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜／攝影)
超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜／攝影)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)3日在曼哈頓華埠羅斯福公園舉辦了2024年「健康日」活動(Good Health Day)，為民眾免費提供健康體檢和養生教育，推廣培養社區的保健意識。

活動已成功舉辦50餘載，當天活動有近千名民眾頂著高溫參與。華埠市議員馬泰(Christopher Marte)出席並為王嘉廉社區醫療中心頒發嘉獎狀，感謝王嘉廉社區醫療中心50多年來對社區的付出。馬泰表示，王嘉廉社區醫療中心一直致力於提供高品質的醫療服務和關懷，「健康日」對幫助居民培養健康意識至關重要。

超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜...
超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜／攝影)
馬泰(右一)出席並為王嘉廉社區醫療中心頒發嘉獎狀。(記者范航瑜╱攝影)
馬泰(右一)出席並為王嘉廉社區醫療中心頒發嘉獎狀。(記者范航瑜╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心3日在曼哈頓華埠羅斯福公園舉辦了2024年「健康日」活動。(記...
王嘉廉社區醫療中心3日在曼哈頓華埠羅斯福公園舉辦了2024年「健康日」活動。(記者范航瑜／攝影)

「健康日」作為醫療中心的年度傳統活動，旨在鼓勵社區民眾主動關心自己的健康狀況，並養成更健康的生活方式。恰逢2024年全國醫療中心周，此次活動為民眾提供了免費的健康教育和篩檢服務，包括血壓、血糖、膽固醇、身高和體重指數等檢測，讓參與者能夠及早發現潛在的健康風險，並採取相應措施。

超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜...
超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜／攝影)
健康日活動已成功舉辦50餘載，3日的活動吸引了近千名民眾頂著高溫參與。(記者范航...
健康日活動已成功舉辦50餘載，3日的活動吸引了近千名民眾頂著高溫參與。(記者范航瑜╱攝影)
健康日活動已成功舉辦50餘載，3日的活動吸引了近千名民眾頂著高溫參與。(記者范航...
健康日活動已成功舉辦50餘載，3日的活動吸引了近千名民眾頂著高溫參與。(記者范航瑜／攝影)

超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息，並舉行了兒童互動遊戲和娛樂活動，包括尊巴舞(Zumba)表演和心肺復甦術展示等。紐約養生太極氣功聯誼會帶來了太極拳表演，非營利組織Eno B.則帶來了音樂表演。

超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜...
超過50家醫療保健和社會服務組織參加了此次活動，為社區提供健康訊息。(記者范航瑜／攝影)

王嘉廉社區醫療中心行政總裁查高書(Kaushal Challa)表示，作為一所聯邦政府認可的醫療中心，社區醫療服務是王嘉廉的核心工作。50多年來很榮幸能為數以萬計的就診者，提供高質量且可負擔的醫療服務。這些成就離不開醫療中心工作人員、合作夥伴及支持者的付出和貢獻。健康是一個社區走向欣欣向榮的第一步。」

醫療中心人事部也在現場介紹各類職位和就業機會，包括醫療助理、醫務接待員、註冊護士、事務助理、清潔工等。另一場「健康日」活動將於10日(周六)上午10時至下午3時在皇后區法拉盛37大道136-26號舉辦。

當天的活動包括尊巴舞表演、心肺復甦術展示、由紐約養生太極氣功聯誼會帶來的太極拳表...
當天的活動包括尊巴舞表演、心肺復甦術展示、由紐約養生太極氣功聯誼會帶來的太極拳表演，以及由Eno B.帶來的音樂表演。(記者范航瑜／攝影)

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