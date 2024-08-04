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美中青年樂手齊聚紐大 祈願世界和平

記者范航瑜╱紐約報導
美中青年樂手齊聚紐約大學 ，共同寫下心願祝福世界和平。(記者范航瑜╱攝影)
美中青年樂手齊聚紐約大學 ，共同寫下心願祝福世界和平。(記者范航瑜╱攝影)

美國國家青年交響樂團和北京青年交響樂團的青年樂手們2日齊聚紐約大學，參加了「祈願我們的世界」(Wish For Our World)交流活動。此次活動是卡內基音樂廳主辦的首屆「世界青年管弦樂團周」(WOW!——World Orchestra Week)系列活動之一。

活動在主持人的展示下拉開序幕，卡內基音樂廳青年交響樂團管弦樂團總監羅斯(James Ross)帶領學生們模仿節奏，並通過互動遊戲進行訓練。羅斯還鼓勵青年樂手們用自己的語言來填詞遊戲，增進對音樂及節奏的認識和理解。

美中青年樂手小組討論互相交流願望。(記者范航瑜／攝影)
美中青年樂手小組討論互相交流願望。(記者范航瑜／攝影)

活動過後，來自不同國家背景的青年樂手們被分成不同的小組，在主持人的引導下展開對話與交流。活動主題為「祈願我們的世界」，旨在鼓勵青年樂手們相互認識並分享他們對未來的展望。

大部分青年樂手都寫下了對世界和平、結束戰爭的願望，還有一些願望包括停止家庭暴力等。在此之前，不同交響樂團的音樂家們已經以書面形式向卡內基音樂廳分享了他們對未來的願望。這些願景被投影在卡內基音樂廳的內牆上，讓觀眾在音樂會期間能夠看到。

美中青年樂手齊聚紐約大學 ，共同寫下心願祝福世界和平。(記者范航瑜／攝影)
美中青年樂手齊聚紐約大學 ，共同寫下心願祝福世界和平。(記者范航瑜／攝影)
美中青年樂手小組討論互相交流願望。(記者范航瑜／攝影)
美中青年樂手小組討論互相交流願望。(記者范航瑜／攝影)

卡內基音樂廳首席教育官詹森(Sarah Johnson)表示，許多參與活動的學生是第一次離家這麼遠，首次與國外的青年樂手交流；「音樂是一種通用語言，不需要文字就能夠溝通」，她表示，希望能通過本次活動促進彼此的相互理解。

除了2日的活動外，「祈願我們的世界」(Wish For Our World)交流活動在3日還設有一場。除了美中青年學生以外，非洲聯合青年管弦樂團和阿富汗青年管弦樂團的青年樂手也加入了這一交流活動。北京青年交響樂團將於4日(周日)在卡內基音樂廳代表中國，首次在美國演出，感興趣的聽眾可以在電台WQXR-FM收聽。

卡內基音樂廳 交響樂 阿富汗

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