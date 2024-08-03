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馬來西亞領館辦證件 同鄉會可助登記

記者高雲兒╱紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會(MAA)宣布，馬拉西亞內政部將於近日在紐約總領事館舉辦身分文件申請和更新活動。(記者高雲兒╱攝影)
馬來西亞旅美聯誼會(MAA)宣布，馬拉西亞內政部將於近日在紐約總領事館舉辦身分文件申請和更新活動。(記者高雲兒╱攝影)

「馬來西亞旅美聯誼會」(MAA)近日宣布，為解決馬來西亞公民在美國及周邊國家的身分文件問題，馬來西亞內政部將通過國家登記局(NRD)，於8、9月來到紐約馬來西亞總領事館舉辦證件申請和更新活動；馬來西亞旅美聯誼會也將於10日在曼哈頓華埠協助僑民在線填寫服務申請表格。

馬來西亞旅美聯誼共同主席廖瑞龍表示，該活動預計於8月和9月舉行，將提供多項服務，包括首次申請或更換身分證、修改身分證詳細信息、領取出生證明書、複印公民證、海外出生登記以及修改外國出生表格等。

廖瑞龍說，馬來西亞聯誼會長期以來一直積極向政府遊說，爭取僑民的權益，監督各種福利的實施，尤其致力於幫助僑民合法化身分證件，「由於很多僑民無法返回本國更新這些文件，經過本會長期與內政部溝通反映這些問題，政府部門已於去年批准相關預算。很多僑民之前的註冊已超過一年，此次活動能得以實現，令人感到高興。」他希望廣大僑民能夠充分利用這次難得的機會，更新和合法化他們的重要個人文件。

參與此次服務的個人必須完整填寫相關信息表格，才能報名，每份表格僅限一名申請人填寫。之前已填寫過的人士必須重新填寫。填寫表格的鏈接為：https://shorturl.at/y2oX4，

若不會填寫，馬來西亞旅美聯誼會還將於10日(周六)在曼哈頓勿街(Mott St.)76號提供現場幫助，由下午1時到5時，有志願者幫助會員及僑民在線填寫表格，此服務完全免費。

曼哈頓 內政部 華埠

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