馬來西亞領館辦證件 同鄉會可助登記
「馬來西亞旅美聯誼會」(MAA)近日宣布，為解決馬來西亞公民在美國及周邊國家的身分文件問題，馬來西亞內政部將通過國家登記局(NRD)，於8、9月來到紐約馬來西亞總領事館舉辦證件申請和更新活動；馬來西亞旅美聯誼會也將於10日在曼哈頓華埠協助僑民在線填寫服務申請表格。
馬來西亞旅美聯誼共同主席廖瑞龍表示，該活動預計於8月和9月舉行，將提供多項服務，包括首次申請或更換身分證、修改身分證詳細信息、領取出生證明書、複印公民證、海外出生登記以及修改外國出生表格等。
廖瑞龍說，馬來西亞聯誼會長期以來一直積極向政府遊說，爭取僑民的權益，監督各種福利的實施，尤其致力於幫助僑民合法化身分證件，「由於很多僑民無法返回本國更新這些文件，經過本會長期與內政部溝通反映這些問題，政府部門已於去年批准相關預算。很多僑民之前的註冊已超過一年，此次活動能得以實現，令人感到高興。」他希望廣大僑民能夠充分利用這次難得的機會，更新和合法化他們的重要個人文件。
參與此次服務的個人必須完整填寫相關信息表格，才能報名，每份表格僅限一名申請人填寫。之前已填寫過的人士必須重新填寫。填寫表格的鏈接為：https://shorturl.at/y2oX4，
若不會填寫，馬來西亞旅美聯誼會還將於10日(周六)在曼哈頓勿街(Mott St.)76號提供現場幫助，由下午1時到5時，有志願者幫助會員及僑民在線填寫表格，此服務完全免費。
上一則
華埠警民同樂日 8╱6地威臣街登場
下一則
FB留言