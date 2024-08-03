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建可負擔住房 長者籲保留伊利沙白街花園

記者劉梓祁╱紐約報導
長者近日致信市長，呼籲保留伊利沙白街花園。(本報檔案照)
長者近日致信市長，呼籲保留伊利沙白街花園。(本報檔案照)

位於曼哈頓華埠旁的伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)，在保留綠化和建造低收入長者公寓之間已存在法律爭議多年，但紐約州的終審法院州上訴法院(NYS Court of Appeals)6月裁定允許市府在花園土地上建造可負擔住房；儘管如此，逾百名周邊的長者居民在近日連署致信市長亞當斯(Eric Adams)，希望能讓有數十年歷史的花園免於被拆除。

約10年前，市府宣布將指派開發商在該花園建造100餘套面向低收入的長者公寓，以及近萬平方呎公共綠地後，眾多民選官員、社區委員和華埠居民表達抗議，其中包括現市議員馬泰(Chris Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)等。然而，上訴法院以六比一的裁決駁回了園方提起的訴訟。

為此，超過130名長者連署致信亞當斯，希望他能夠重新考慮該項目。按項目規畫，多名參與連署的長者已達到入住公寓的條件，但他們在信中寫道，公園對其而言是「一個安靜、陰涼的休憩之地」，且對於周邊環境至關重要，尤其是在夏季炎熱的時候。

當地居民表示，該面積為2萬平方呎的雕塑花園在120年前曾為校舍，後在1990年被改造成雕塑花園，自此成為許多周邊居民用於放鬆和散步的區域。信中還寫道，花園的消失將「我們剩餘人生」中的生活質量造成毀滅性打擊。

信件簽署人之一、72歲的劉朱棣(Judy Liu，音譯)表示，她時常帶寵物狗到公園散步，非常喜歡這裡。信件還指出，許多長者「依賴此花園，因其是步行範圍內唯一的綠地」。長者們寫道，「強烈反對以失去一個珍貴的社區花園為代價」，來建造可持續住房。

儘管園方已提出上訴，但按計畫花園最快將在9月10日被清空。並被勒令支付9萬5500元的欠租加利息。目前，唯一能夠撤銷驅逐決定的人為市長。市府發言人指，該房屋項目將在一個可負擔住房選擇稀少的社區內創造住房，並提供超過1萬5000平方呎公共空間，包括花園和公共藝術區，幾乎使該社區目前可用空間翻倍。

低收入 華埠 亞當斯

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