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市府注資200萬 確保少兒安全過暑期

記者范航瑜╱紐約報導
市府投資200萬，確保青少年兒童安全度過暑期最後一個月。(本報檔案照)
市府投資200萬，確保青少年兒童安全度過暑期最後一個月。(本報檔案照)

紐約市亞當斯(Eric Adams)和市青年與社區發展局(DYCD)局長霍華德(Keith Howard)2日宣布，將投入200萬元擴展項目和服務，以確保青少年兒童安全度過暑期最後一個月。

這些擴展項目和服務主要投資於資源不足的社區，包括「社區安全藍圖」中確定的六個優先轄區，通過上游解決方案應對當前的槍枝暴力問題。這些位於布朗士和布碌崙(布魯克林)的六個轄區在2022年占全市槍擊案的25%。

青年與社區發展局將擴展「周六夜燈」(Saturday Night Lights)、「基石」(Cornerstone)和「燈塔」(Beacon)等項目，延長其運營時間。擴展項目和服務將持續到8月底。

亞當斯表示：「在夏季的最後幾周，我們正在加倍努力，投入數百萬元，以確保在街頭發生暴力事件之前就能加以阻止。當我們投資於夏季項目時，不僅為年輕人提供了一個享受自我的空間，還防止了犯罪在我們的社區中發生。」

「周六夜燈」每周六晚在全市近140個地點提供免費的體育項目，尤其在犯罪率較高的時段，確保青少年能夠安全無憂鍛鍊身體。現在，該項目將擴展至周日運營，周六運營時間也將延長至上午10時到晚上11時。離華埠較近的開放地點包括史密斯休閒中心(Al Smith Recreation Center)和羅格斯政府樓社區中心(Rutgers Houses Community Center)。

選定的「燈塔」和「基石」地點運營時間將從晚上6時延長到晚11時。「燈塔」是基於學校的社區中心，服務於六歲及以上的少年兒童和全市各行政區的成年人。「基石」在全市99個紐約市房屋管理局社區中心運營，為成人和青少年提供全年項目。兩個項目的服務都包括學術支持、生活技能、人際交往能力培養和英語培訓等。欲了解完整的項目地點清單，請訪問青年與社區發展局的夏季安全計畫官網：bit.ly/3SyWmy5

亞當斯 紐約市 投資

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