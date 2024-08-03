華埠警民同樂日 8╱6地威臣街登場

華埠警民同樂日將於6日在地威臣街舉行。(記者劉梓祁╱攝影)

由紐約市 警局五分局、紐約中華總商會、五分局社區委員會共同主辦的「警民同樂日」活動，將於6日(周二)於曼哈頓華埠 地威臣街(Division St.)舉行，旨在加強警方與社區間的溝通與理解，居民將有機會近距離與警察交流，了解日常警務工作的各種細節；此外，活動中還包括了兒童娛樂設施和文化表演等環節。

華埠五分局局長陳韜表示，本次活動將規模更大、更加有趣，並期待通過其加強警民關係，促進相互理解與尊重。他邀請所有社區成員參加這一全家適合的活動，共同努力打造更和諧的社區環境。

紐約中華總商會董事長梅犖生也表示，今年參與活動的商家明顯比往年多，也讓活動當日可以讓民眾免費享用到不同的食物和飲料，通過警民互動，改善社區安全，營造一個更好的經商環境，促進社區的繁榮。

據中華總商會副董事長盧元龍介紹，當日活動節目表演將在中午12時前後開始，內容包括歌舞表演、免費雪糕車、兒童遊樂等，以及提供過千份免費食物派發。盧元龍表示，孩童屆時可以在遊樂設施中盡情玩耍，家長們則可以品嘗美味的食物，欣賞精彩的文藝表演，希望為民眾提供一個開心的暑假。

同時出席發布會的還有紐約中華公所主席朱超然、全美李氏公所元老李可喬、紐約緬甸 華僑聯誼會會長蘇煥光和民主黨65D選區領袖于金山等人。