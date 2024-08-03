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高雲尼醫院醫療資源市集 資訊豐富

記者曹馨元╱紐約報導
高雲尼醫院近日舉辦一年一度的大型醫療資源及資訊市集，數十個攤位到場提供民眾有用資訊。(記者曹馨元╱攝影)
高雲尼醫院近日舉辦一年一度的大型醫療資源及資訊市集，數十個攤位到場提供民眾有用資訊。(記者曹馨元╱攝影)

位於曼哈頓華埠旁的高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)，於近日舉辦一年一度的大型醫療資源及資訊市集，除了高雲尼哥譚醫院(Gotham Health)的數十個攤位外，社區合作夥伴，如華人策劃協會、真愛護理公司、必達白安律師事務所等均到場參與資訊分享。

高雲尼哥譚醫院的地區醫療總監蓋格里亞蒂(Dr. Morris Gagliardi)表示，高雲尼哥譚醫院提供廣泛、全面的醫療服務，而舉辦這年度最大型的醫療資訊市集就是想告訴社區民眾「高雲尼哥譚醫院在這裡，我們向所有民眾開放，不論你的支付能力如何，也不論身分，這裡沒有就醫障礙。」

除了資訊分享外，市集活動現場也有不少免費贈品，如免費的老花鏡架及避孕工具等。此外，市民也可以到場參加現場健康篩查或醫療預約，現場也有氣功和瑜珈活動供市民參與。活動現場共有30餘個攤位，引來不少華人居民駐足。華人策劃協會(CPC)的攤位還提供申請紐約市可負擔房屋、政府樓、糧食券等社會福利辦理資訊，攤位工作人員也表示，到場的華裔老人還是最關心房屋的問題。

而必達白安律師事務所則主要希望能分享關於九一一免費醫療保健和免稅補償金的申請信息，攤位負責人表示，因九一一事件，整個曼哈頓華埠都暴露於在灰塵、碎片和毒素環境內。世貿中心健康計畫(WTCHP)因此為受到影響的人群提供免費醫療保險，而很多華埠居民還不知道這一信息。

此次醫療資源市集是高雲尼哥譚醫院每年最大的市集活動，但院方表示他們每個月都會舉辦兩至三次針對不同疾病領域的醫療福利活動，對醫院服務感興趣的讀者可以關注網站 https://www.nychealthandhospitals.org/services/。

除了資訊分享外，市集活動現場也有不少免費贈品，如免費的老花鏡架等。(記者曹馨元╱...
除了資訊分享外，市集活動現場也有不少免費贈品，如免費的老花鏡架等。(記者曹馨元╱ 攝影)
華人策劃協會攤位工作人員表示，到場的華裔老人還是最關心房屋的問題。(記者曹馨元╱...
華人策劃協會攤位工作人員表示，到場的華裔老人還是最關心房屋的問題。(記者曹馨元╱ 攝影)

華埠 華人 九一一

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