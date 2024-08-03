高雲尼醫院醫療資源市集 資訊豐富

高雲尼醫院近日舉辦一年一度的大型醫療資源及資訊市集，數十個攤位到場提供民眾有用資訊。(記者曹馨元╱攝影)

位於曼哈頓華埠 旁的高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)，於近日舉辦一年一度的大型醫療資源及資訊市集，除了高雲尼哥譚醫院(Gotham Health)的數十個攤位外，社區合作夥伴，如華人 策劃協會、真愛護理公司、必達白安律師事務所等均到場參與資訊分享。

高雲尼哥譚醫院的地區醫療總監蓋格里亞蒂(Dr. Morris Gagliardi)表示，高雲尼哥譚醫院提供廣泛、全面的醫療服務，而舉辦這年度最大型的醫療資訊市集就是想告訴社區民眾「高雲尼哥譚醫院在這裡，我們向所有民眾開放，不論你的支付能力如何，也不論身分，這裡沒有就醫障礙。」

除了資訊分享外，市集活動現場也有不少免費贈品，如免費的老花鏡架及避孕工具等。此外，市民也可以到場參加現場健康篩查或醫療預約，現場也有氣功和瑜珈活動供市民參與。活動現場共有30餘個攤位，引來不少華人居民駐足。華人策劃協會(CPC)的攤位還提供申請紐約市可負擔房屋、政府樓、糧食券等社會福利辦理資訊，攤位工作人員也表示，到場的華裔老人還是最關心房屋的問題。

而必達白安律師事務所則主要希望能分享關於九一一 免費醫療保健和免稅補償金的申請信息，攤位負責人表示，因九一一事件，整個曼哈頓華埠都暴露於在灰塵、碎片和毒素環境內。世貿中心健康計畫(WTCHP)因此為受到影響的人群提供免費醫療保險，而很多華埠居民還不知道這一信息。