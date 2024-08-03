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兒童暑假糧食券 9月3日前仍可申請

記者范航瑜╱紐約報導
市教育局也推出了「免費暑期餐」計畫。(取自市教育局)
市教育局也推出了「免費暑期餐」計畫。(取自市教育局)

「兒童暑假糧食券」計畫(Summer EBT for Children)8月1日起開始發放。符合條件的家庭將一次性收到每個孩子120元的食品補助金。該項目申請已開放一個月，目前仍接受新申請，直至9月3日(周二)。

紐約州去年加入了此項聯邦計畫。本年度的申請已於7月1日開放。該計畫將為符合條件的低收入家庭，每個月為每個學齡兒童提供120元的食品補助金，旨在幫助孩子在放假期間也能獲得充足營養餐食。

計畫規定，糧食券可用於購買水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、乳製品、麵包等食品等，但不能用於購買熱食、寵物食品或酒精飲料。

符合條件的家庭將從本月起陸續收到補助款，最遲將於10月發放完畢。補助金在存入後的122天內有效。

根據州臨時及殘障協助辦公室(OTDA)，許多已經領取SNAP糧食券、臨時援助或減免費學校餐的家庭將自動符合資格，其他家庭則需要提交新申請。居民可訪問州臨時及殘障協助辦公室：bit.ly/3Vz2sPL。也可通過熱線電話(833)452-0096查詢申請狀態。

家庭的收入必須符合特定標準才能申請暑假糧食券計畫。兩口之家月收入不得超過3152元；三口之家月收入不得超過3981元；對於四口之家，月收入不得超過4810元。更多資格要求信息也可在上述官網查詢。

有意申請的家長需創建NY.gov ID帳戶，並提供以下信息：孩子的姓名、出生日期和學校名稱；所有家庭成員的姓名和收入信息；有關參與糧食券、臨時援助、醫療補助等項目的信息；地址、電話和電子郵件等聯繫信息。

同時，市教育局也推出了「免費暑期餐」計畫。8月30日(周五)前，全市未成年人可在社區領取免費早餐和午餐，無需報名或提供任何證明。曼哈頓華埠的發餐點設在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)和雙文學校。更多發餐點及完整菜單可查找：bit.ly/3KU1CrV。

「兒童暑假糧食券」計畫目前仍接受申請直至9月，符合條件的家庭將一次性收到每個孩子...
「兒童暑假糧食券」計畫目前仍接受申請直至9月，符合條件的家庭將一次性收到每個孩子120元的食品補助金。(取自市教育局)

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