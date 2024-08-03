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紐約客談／阻華埠房市仕紳化 誰來發聲？

紐約客談

近幾年來，華埠的魅力愈發吸引外族裔的注意。華埠被許多開發商視為最後一個未完全被仕紳化的地方之一，房市潛力可觀。根據房地產資料庫PropertyShark最新的第二季度房產交易報告，華埠在今年第二季度的房價同比上漲了79%，位居全市第六。然而，房市的火熱不一定就是居民的利好。

隨著房租上漲，小商家和低收入租客逐漸被逼走。許多經營多年的家庭小店不得不關門，無法承擔日益上升的租金成本。這一現象被稱為仕紳化(gentrification)。一個豪華開發項目將抬高鄰近小企業和居民的租金價格，租金價格的飆升將趕走現有居民，同時如多米諾骨牌一般，吸引更多的豪華住房和高端商店入住，以及更為大規模的貴族化。舊金山的米慎區(Mission District)和倫敦的紹迪奇(Shoreditch)都是典型代表。

華埠的仕紳化有來自多方面的原因推波助瀾。作為曼哈頓下城的重要部分，華埠交通便利，距離金融區和主要商業區近。其次，華埠擁有豐富的華人文化資源和歷史遺跡，對於那些對文化多樣性有興趣的人來說，華埠無疑充滿吸引力。

新建的高檔住宅項目和商業設施，為社區帶來了現代化的生活環境和更多的便利設施，這本是我們喜聞樂見的，但這也將拉高華埠的生活成本，使得無法負擔的居民不得不考慮搬離。

如此看來，房市過熱不一定是好消息，過熱的溫度最終有可能釀成烈火。上世紀60年代，非洲裔聚集的哈林區(Harlem)擬建新樓時，哥倫比亞大學學生曾站出來抗議。可當華埠的仕紳化慢慢蠶食這座多元的社區時，我們誰將站出來發聲呢？

華埠 租金 金價

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