市警108分局華人局長王Tony升副督察 華警張耿明晉升警官

王Tony(右)表示，對晉升感到很驚喜。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警總局日前舉行升職典禮，宣布多名華裔 警員擢升，其中市警108分局的現任局長王Tony，升任為副督察(Deputy Inspector)；華警張耿明(Keng Ming Chang)晉升為警官(Captain)，還有多名華裔警員也升任為警佐(Sergeant)。

王Tony是首位在108分局擔任局長的亞裔和華裔警官，他在州立大學水牛城分校取得心理學學位後，前往聖約翰大學完成犯罪學碩士學位，並以最高榮譽畢業；作為一名在紐約市土生土長的華裔美國人，王Tony自九一一恐襲事件後即決志投身警界，希望能夠為維護社區安全貢獻一份力量。

現任市警108分局局長王Tony擢升為副督察。(記者高雲兒／攝影)

在加入市警的17年職業生涯中，王Tony輾轉多個警局，包括布碌崙 (布魯克林)77分局、皇后區 101分局、布碌崙南區勤務指揮中心的反恐部門、以及皇后區114分局；他在去年成為108分局局長，本人精通中文，並積極與亞裔社區互動，是108分局重要的領軍人物。

當日典禮上，他表示對此次晉升感到很驚喜。談及108分局的工作，他說，正努力改進許多和犯罪相關的安全問題，致力於將犯罪率控制在低水平，「這是我出生和成長的城市，因此我總是希望能盡我所能回饋這座城市。」

加入紐約市警已27年的張耿明(中)。(受訪者提供)

加入紐約市警已有27年的張耿明，是出生在美國的台灣人，畢業於約翰傑伊刑事司法學院，曾服務皇后區捷運機動小組、布朗士41分局、皇后區107、103、100分局；在升任為警官前，他是來自市公共房屋管理局警察(NYC Housing Police)第五轄區(PSA 5)的巡官(lieutenant)。

張耿明說，他的工作職務是培訓新警員，如何在公共住房的區域展開巡邏；他分享道，在成為警察前曾嘗試別的職業，但事實證明，警察是他做得最好的一份職業，且非常享受、希望能繼續回饋社區。

張耿明(右)希望繼續回饋社區。(受訪者提供)

另外，布碌崙南區勤務指揮中心的王成(Cheng Wang，音譯，下同)升任為刑事组巡官指揮官(Lieutenant Commander Detective)；61分局的廖傑森(Jason Liao)、104分局的林淑怡(Shuyi Lin)、以及九分局的馬卡一(Kayi Ma)和五分局的王亨利(Henry Wong)、王外隆(Wailong Wong)等人晉升為警佐。