布碌崙垃圾問題 州參議員曲怡文、市府官員視察尋對策

曲怡文陪同社區委員會成員、清潔局和捷運局官員到選區內垃圾堆積的街道上視察。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)華人經常搭乘的62街地鐵站 附近，從漢密爾頓堡公園路(Fort Hamilton Pkwy)至14大道段沿街常年垃圾堆積，無人清掃，嚴重影響附近居民的生活質量，引發社區對衛生問題的隱憂；州參議員曲怡文日前與布碌崙第十社區委員會成員、市清潔局(DSNY)和市捷運 局(New York City Transit)代表到實地視察，共同商議清理該路段的垃圾。

據悉，堆積垃圾的地段是緊挨地鐵站的一段人行道，因為沒有住家或商鋪負責清潔，再加上民眾隨意丟棄垃圾，造成這條人行道髒亂不堪、臭氣熏天，且有各式各樣垃圾；由於常年無人管理，人行道上樹枝橫生、雜草叢生，政府各部門對清理的責任互相推託，使問題變得更加嚴重。

市清潔局全市政府事務部助理局長Gbubemi Okotieuro表示，從4月至今，他們在這個地帶已開出18張亂扔垃圾的罰單，會繼續加強整治，確保清潔局工人定時來清潔，並修剪樹木和雜草；他還表示，目前當局正在全市使用隱藏攝像機打擊非法亂丟垃圾問題，非法傾倒垃圾則會面臨4000元以上的罰款，對此當局會考慮在此安裝攝像機。

去年暑期開始，曲怡文就在該地點進行社區清潔活動，並向附近住戶提供相關教育傳單，告訴大家不要亂丟垃圾，以改善區域環境，但徹底整治仍需市府部門的協同合作；曲怡文表示，在過去數年裡，這片區域入住更多家庭，需要市府提供更多資源來解決當地問題，她希望居民養成保持環境清潔的習慣外，也要求相關機構繼續開罰單執法。

經過商談，市清潔局表示將先在內部討論這裡的情況，兩周內將給出如何整治的具體方法，市捷運局也表示會探討研究有關問題，再給出下一步整治方案；曲怡文表示，她的辦公室會與這些機構跟進，確保居民的清潔和安全。