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皇后區圖書館夏季巡迴書車抵植物園 8月還有3場

記者尤昱程／紐約報導
夏季巡迴書車活動日前抵達法拉盛的皇后區植物園。(記者尤昱程/攝影)
夏季巡迴書車活動日前抵達法拉盛的皇后區植物園。(記者尤昱程/攝影)

皇后區公共圖書館(Queens Public Library)首次推出夏季巡迴書車活動，日前抵達位於法拉盛的皇后區植物園(Queens Botanical Garden)，恰逢法拉盛圖書館閉館休息一周的時段，剛好為當地居民提供額外的圖書館服務和資訊；另外8月份在皇后區還有三場巡迴活動，有需要的民眾可留意日期。

皇后區公共圖書館於2018年推出第一輛書車，作為各地圖書館擴張服務的延伸，騎著三輪書車到許多不同的地點，使工作人員能夠將資源送到那些可能無法去到圖書館獲得服務的人手中。

活動當日，工作人員向民眾介紹巡迴三輪車的用途，不僅能在這裡借書、還書，同時還提供現場註冊圖書證服務，以獲得圖書館贈品和免費書籍等服務；由於法拉盛圖書館當時正處於閉館一周的狀態，這項服務剛好提供給原本受到影響的讀者，讓不少民眾大讚來得及時。

法拉盛圖書館館長曾陽也到活動現場共襄盛舉，她表示，體型較大的圖書館車也有不能到達的地方，或找不到停車的空間，導致所及之處仍有局限；而這輛三輪車便能打破這些限制，「把圖書館深入到社區裡面來，相當有意義。」

此次夏季巡迴書車活動還有三個站點，分別是8月7日(周三)上午11時至下午1時，在海倫馬歇爾公園(Helen Marshall Playground)，地址為25大道98-01號、8月14日(周三)上午11時至下午1時在坎布里亞高地社區花園(Cambria Heights Community Garden)，地址為227街116-98號，以及8月28日(周三)上午11時至下午1時在盧羅達提公園(Lou Lodati Park)，地址為Skillman大道交41街；更多詳情可至官網查詢，網址為https://queenslibrary.org

圖書館 法拉盛 皇后區

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