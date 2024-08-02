擴大「城市遊民和預防驅逐補助」法院叫停

州高等法院裁定市議會無權擴大「城市遊民和預防驅逐補助」計畫適用範圍，市議會隨即聲明稱將繼續上訴。(記者和釗宇╱攝影)

市議會去年通過多項法案，大幅擴大了「城市遊民 和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)的申請資格，但市府表示拒不執行，遭市議會訴訟至法庭；州高等法院8月1日作出裁定，表示市議會無權擴大CityFHEPS的適用範圍，市議會隨即聲明稱將繼續上訴。

CityFHEPS由市社會服務局(DSS)管理，為無家可歸的市民發放租金 券支付大部分房租，使他們以遠低於市價的租金得有定所；市議會去年5月通過多項法案，大幅擴大了租金券的申請資格。

法案包括修改市社會服務局的現有規定，民眾若要申請CityFHEPS租金券，不必在市府運營的遊民所內住滿90天；同時擴大CityFHEPS補助的申請資格，任何面臨逼遣風險或正無家可歸的民眾都可申請，同時禁止當局以申請者的雇用狀態或收入來源，作為評判標準來認定申請資格，並規定民眾收入只要低於地區收入中位數50%，都有資格申請；最後一項規定則是禁止當局在租金補助中按最大額度扣除水電支出。

這些法案隨後遭到市府以開支過大的理由否決，市府當時表示，預計有資格申請租金補助的人數將猛增200%，這一系列法案將耗費納稅人172億元資金，讓現有申請者入住的速度更慢；但市議會後來又投票推翻了市府的否決，但市府仍拒不執行，遭市議會聯合租客維權組織提起訴訟，請求法庭命令市府執行。

法官弗蘭克(Lyle Frank)1日作出裁決，稱市議會無權擴大CityFHEPS適用範圍，因州法律將CityFHEPS規則制定權授予的是地方社會服務行政部門，而非立法部門；市長亞當斯 (Eric Adams)對裁決表示歡迎，但也希望與市議會合作，為更多民眾提供安全可負擔的永久住房。

市議會發言人則表示，不同意法庭的裁決，將立即上訴，「很不幸，亞當斯政府一直不願幫助低收入市民和遊民避免可能出現的逼遣，而我們目前正處於住房危機當中。」

數據顯示，全市遊民數量和租金中位數屢創新高，且逼遣數量自2022年新冠疫情期間租金凍結令停止之後大幅上升；市府數據顯示，去年以來，市府已進行了超過1萬9000次強制搬離執法。