無良地產經紀 慫恿86街遊民所附近居民賣房

居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)86街遊民 所建案引發當地華社抵抗，且上個月建築商試圖強行開工導致警民衝突爆發後，華社對圍繞遊民所建案的議題變得更加敏感；近來有一名地產經紀趁機通過恐嚇手段，寫信給建案附近的華人居民，遊說他們盡快賣房，該區州眾議員 寇頓(William Colton)呼籲該區屋主們如接到類似信件，應與其辦公室聯繫。

寇頓8月1日展示該信件的副本，一名地產經紀商寫道，「如果你是該地點附近的屋主，請務必考慮對您的財產和財務未來可能造成的影響」，建議屋主出售現有的房產，「可能是你和你家人最重要的決定」；信中還寫道，買房者對市場的看法，會隨著他們出現的疑慮、以及需求減少而導致房產價值下降。

「時間所剩不多了」，信中繼續說道，屋主應立即與地產公司聯絡，以了解更多資訊，「在遊民所建成之前出售，確保您的財務未來」；寇頓指，這封信有一頁是用英文、另一頁則用中文寫的，預計是針對各族裔的居民，民眾最先是在84街交23大道附近發現這些傳單信件的。

「很顯然，一名無良者正試圖利用社區的緊張情勢，謀取經濟利益，這是對社區的破壞，我們絕對不能容忍」，寇頓表示，他的辦公室已將此事通知了州務廳(New York Department of State)，要求進行全面的調查，並指絕不允許有人用卑鄙的手段來撕裂社區。

「我們必須證實是誰在這樣做，並用法律手段予以制裁」，寇頓表示，他也呼籲民眾提供任何線索，若有人收到類似信件，可拍下照片並用電子郵件轉寄給他，電郵是[email protected]，並詳細說明是如何收到信件的，包括時間和地點等信息。