我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

無良地產經紀 慫恿86街遊民所附近居民賣房

記者胡聲橋╱紐約報導
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)86街遊民所建案引發當地華社抵抗，且上個月建築商試圖強行開工導致警民衝突爆發後，華社對圍繞遊民所建案的議題變得更加敏感；近來有一名地產經紀趁機通過恐嚇手段，寫信給建案附近的華人居民，遊說他們盡快賣房，該區州眾議員寇頓(William Colton)呼籲該區屋主們如接到類似信件，應與其辦公室聯繫。

寇頓8月1日展示該信件的副本，一名地產經紀商寫道，「如果你是該地點附近的屋主，請務必考慮對您的財產和財務未來可能造成的影響」，建議屋主出售現有的房產，「可能是你和你家人最重要的決定」；信中還寫道，買房者對市場的看法，會隨著他們出現的疑慮、以及需求減少而導致房產價值下降。

「時間所剩不多了」，信中繼續說道，屋主應立即與地產公司聯絡，以了解更多資訊，「在遊民所建成之前出售，確保您的財務未來」；寇頓指，這封信有一頁是用英文、另一頁則用中文寫的，預計是針對各族裔的居民，民眾最先是在84街交23大道附近發現這些傳單信件的。

「很顯然，一名無良者正試圖利用社區的緊張情勢，謀取經濟利益，這是對社區的破壞，我們絕對不能容忍」，寇頓表示，他的辦公室已將此事通知了州務廳(New York Department of State)，要求進行全面的調查，並指絕不允許有人用卑鄙的手段來撕裂社區。

「我們必須證實是誰在這樣做，並用法律手段予以制裁」，寇頓表示，他也呼籲民眾提供任何線索，若有人收到類似信件，可拍下照片並用電子郵件轉寄給他，電郵是[email protected]，並詳細說明是如何收到信件的，包括時間和地點等信息。

遊民 布碌崙 眾議員

上一則

檢列證指王書君說謊 頻繁往返中國並與國安密切聯絡

下一則

法拉盛3車連撞車禍 車輛變形釀1人受傷

延伸閱讀

善心人想買50根熱狗招待遊民遭拒 好市多：每人限購5根

善心人想買50根熱狗招待遊民遭拒 好市多：每人限購5根
長島市華人炸雞店 遭闖入破壞

長島市華人炸雞店 遭闖入破壞
布碌崙7月槍枝暴力兇殺案 激增

布碌崙7月槍枝暴力兇殺案 激增
清理無家者帳篷行動 陳詩敏要求公務局須數據信息透明化

清理無家者帳篷行動 陳詩敏要求公務局須數據信息透明化

熱門新聞

17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到帳。(取自州長辦公室)

紐約發補助 百萬家庭每個兒童最多330元…無需申請

2024-07-30 12:22
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

2024-07-31 07:54
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
王書君充當外國代理人案審理第二天，多名證人出庭作證。(記者胡聲橋/攝影)

FBI特工假冒中國國安 中文交談到王書君家探聽底細

2024-07-30 20:00
騙徒以Ninja正在贈送冰淇淋機為由行騙。(蕭小姐提供)

簡單問卷送家電 華女險受騙

2024-07-28 06:49

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」