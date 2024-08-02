朱雅婷參選 母接騷擾電話被咒罵

朱小連用中文撰寫的競選郵件。(朱雅婷提供)

共和黨 州參議員 候選人朱雅婷近日在社群媒體上透露，有人撥打騷擾電話給她的母親，批評朱雅婷的政治立場；對此她強調自己雖然願意聽取選民的意見，但反對任何針對她家人的騷擾行為。

朱雅婷表示，她最近發送了一份競選郵件，是由她的母親朱小連用三種語言撰寫的；在不久後的7月31日下午，朱母收到一通未顯示來電者身分(No caller ID)的電話，「我母親本不接陌生電話，但她當時正在等待一個重要電話，所以她接了。」

據悉撥電者是一名女士，一開始還很禮貌，對方自稱曾去過朱母工作過的白石鎮圖書館，然後她問朱母，「你為什麼是共和黨人？你的女兒為什麼要以共和黨的名義參選呢」；並接著說道，朱雅婷和朱母都是移民 ，「共和黨是反對移民的，你不應該加入一個反對移民的黨」，針對這些言論朱母未作出回應。

朱雅婷表示，這名女士明顯有針對性地選擇她的母親作為攻擊對象，而不是正面向她提出批評，「他們聯繫我母親的真正目的是為了騷擾和恐嚇她，這也是我不舒服的地方。」

朱雅婷說，自從宣布參選以來，她個人確實以不同的方式收到負面評價，但此次自己的母親被騷擾，她很不能接受，「而且她(撥電者)故意屏蔽了自己的號碼，以免被識出」；她感謝母親的付出和支持，其也在行動上幫她競選，「但因為我恰好是在一些選民不喜歡的黨下參選，人們覺得他們有權批評。」

朱雅婷認為，這次事件凸顯了紐約當前的政治氣氛，認為選舉應關注實際問題，而不是政黨身分；即將在11月與現任州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)對壘的她，對家庭成員的隱私安全感到擔憂，「一旦踏入公眾領域，保護個人隱私將變得非常困難，我們的家人願意承擔這個風險，因為相信這是正確的事。」