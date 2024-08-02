遊民數2年增2成 維權團體轟政策失敗

遊民維權團體發布報告稱，紐約市的遊民人口兩年內增加兩成，州市府在應對無證客的湧入時，處理本地無家可歸現象的政策失敗。圖為用於無證客登記及安置的曼哈頓羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達╱攝影)

倡導團體「無家可歸者聯盟」(Coalition for the Homeless)近期發布報告稱，紐約市的遊民 問題愈來愈嚴重，並直指市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)的應對政策不僅無效且適得其反，加劇了危機。

報告稱，在過去的兩年中，紐約市長期無家可歸的人數增加了19%，睡在遊民所、街頭甚至霸占他人房屋的遊民總數達35萬，超過新澤西第一大城市紐瓦克的總人口；報告指出，亞當斯市府在應對無證客 湧入的同時，沒能同時照顧到本地的無家可歸者，導致可負擔住房供給愈來愈少，急需社會服務和心理健康護理的人數突破新高。

根據最新數據，紐約市接納的無證客數量已經開始減少，目前約有6萬5000人住在市府提供的庇護所內接受安置。「無家可歸者聯盟」稱，亞當斯市府執行主任吉芬(Dave Giffen)稱，雖然對新移民的照顧是應該的，但市府和州府並沒能同時解決造成大規模無家可歸現象的根本原因。

針對報告對於市府「未能履行庇護權法所要求的義務」的指控，市社會服務局(Department of Social Services)回應稱其「令人震驚且絕對不準確」；市遊民服務局(Department of Homeless Services)稱，根據普查結果，新增無家可歸者中有75%是由於無證客的進入而造成的。

據報導，亞當斯市府的新聞團隊將矛盾的焦點指向社區對於新建遊民所的巨大阻力，市府同時羅列數據稱，亞當斯上任以來，已新增了49家針對本地無家可歸者的遊民所以及超過200處無證客庇護所，2024財年遊民所床位的同比增幅超過20%。

面對批評，霍楚的發言人則表示紐約州已為應對無證客危機緊急撥款43億元，還將多處州屬土地授權紐約市使用，以安置無證客。