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曼哈頓華埠房價中位數猛漲八成 房價位列全市第六

記者范航瑜╱紐約報導
曼哈頓華埠房價中位數猛漲八成，房價位列全市第六。圖為曼哈頓華埠堅尼路。(記者范航瑜／攝影)
曼哈頓華埠房價中位數猛漲八成，房價位列全市第六。圖為曼哈頓華埠堅尼路。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠長期以來被視為房價較低的社區，但近幾年來也難逃房價飆升的命運；房地產資料庫PropertyShark近期發布第二季度房產交易報告，顯示華埠在今年第二季度房價同比上漲了79%，位居全市第六。

報告以第二季度的銷售中位數為衡量標準，本次華埠重返紐約市十大最昂貴街區，主要歸功於高達79%的年同比價格上漲，中位銷售價格達到203萬元；此外，華埠銷售單位的平均面積顯著增加34%，從去年的970平方呎增至今年第二季度的1300平方呎。

傳統觀點認為，曼哈頓華埠低收入居民較多且房屋較為老舊，因而房價較低；但由於華埠毗鄰紐約市房價最高的兩個社區蘇荷區(Soho)和翠貝卡(Tribeca)，近年來也吸引了不少買家，在2015和2016年期間一棟房屋的售價甚至達到700或800萬元；但總體來看，華埠房源有限，大部分房屋為租金管制住房或政府樓。

報告同時指出，街區房價波動較大的原因之一可能在於樣本數量較少，華埠在上個季度的銷售額共有十筆；從全市範圍來看，紐約市的中位銷售價格在一年內僅微增兩個百分點，而銷售數量則下降了一個百分點。去年，華埠名列第27名，房價同比下降三成。

不只是華埠和鄰近街區房價懸殊，布碌崙(布魯克林)的華人社區也有類似現象，布碌崙的戴克高地(Dyker Heights)今年第二季度中位銷售價達到108萬元，幾乎是日落公園(Sunset Park)的兩倍；日落公園的中位價為55萬6000元，法拉盛的中位價同樣為55萬元，幾乎持平。

根據PropertyShark的報告，哈德遜廣場(Hudson Yards)以750萬元的中位銷售價格，成為全市最昂貴的社區，比排名第二的蘇荷區(SoHo)的310萬元高出一倍多，蘇荷區在季度內共有37筆銷售。

曼哈頓華埠房價中位數猛漲八成，房價位列全市第六。圖為曼哈頓華埠堅尼路。(記者范航...
曼哈頓華埠房價中位數猛漲八成，房價位列全市第六。圖為曼哈頓華埠堅尼路。(記者范航瑜╱攝影)

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