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世界青年管弦樂團周 北京首度參加

記者和釗宇╱紐約報導
「WOW！世界青年管弦樂團周」將於本周開始在紐約啟動，北京青年交響樂團受邀首度在美國亮相。(主辦方提供)
「WOW！世界青年管弦樂團周」將於本周開始在紐約啟動，北京青年交響樂團受邀首度在美國亮相。(主辦方提供)

「WOW！世界青年管弦樂團周」(World Orchestra Week)將於本周開始在紐約啟動，來自世界各地的700多名青年樂手將齊聚紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)表演，其中北京青年交響樂團是首次受邀在美國亮相演出，歡迎有興趣的民眾買票觀看。

主辦方介紹，這是卡內基音樂廳首次舉辦青年交響樂團主題的國際音樂周活動，歷史性的盛大活動匯集了來自非洲、亞洲、歐洲、拉丁美洲和美國的七支優秀青年交響樂團；在音樂廳斯特恩禮堂(Stern Auditorium)的佩雷爾曼舞台(Perelman Stage)，進行連續七天的輪番表演，與多名頂尖指揮家、獨奏家合作。

除擔任東道主的美國國家青年交響樂團、美國國家青年第二交響樂團外，還有委內瑞拉國家青少年交響樂團、歐盟青年管弦樂團、非洲聯合青年管弦樂團、阿富汗青年管弦樂團，以及來自中國的北京青年交響樂團；各個樂團為觀眾帶來的音樂作品不僅包括膾炙人口的經典曲目，也有風格五彩多元、各具民族特色的本土名作。

此次是北京青年交響樂團首次亮相美國，樂團成員由來自中央音樂學院、北京一零一中學、中國人民大學附屬中學的130名才華橫溢、熱情澎湃的年輕樂手組成；在呂嘉的指揮下，北京青年交響樂團將攜手琵琶演奏家吳蠻，演繹鮑元愷「炎黃風情」選段、趙季平「第二琵琶協奏曲」以及柴科夫斯基「E小調第五號交響曲」三部音樂佳作。

有意觀看演出的民眾可登錄網站carnegiehall.org/wow購票，其中北京青年交響樂團的表演將於4日(周日)下午4時登場。

交響樂 卡內基音樂廳 阿富汗

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