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逃票猖獗加堵車費停徵 MTA再哭窮

記者許君達╱紐約報導
MTA稱，逃票猖獗導致每年損失數億元票款收入。(記者許君達╱攝影)
MTA稱，逃票猖獗導致每年損失數億元票款收入。(記者許君達╱攝影)

MTA在7月31日舉行的一場董事會上強調，由於逃票現場猖獗，加上今年6月初州長霍楚(Kathy Hochul)突然叫停曼哈頓堵車費計畫，原計畫用這筆收入彌補嚴重財政漏洞的MTA將面臨更嚴重的財務困境。

根據MTA在董事會上提出的數據，2024年到目前為止，全市的地鐵和公車票價收入比當年預算所預測的少了5.5%，原因是逃票現象嚴重，且趨勢有增無減，據估算MTA每年因逃票而損失8億元票款收入；MTA的統計結果顯示，約有14%的地鐵乘客會習慣性逃票，而公車的逃票率甚至超過40%，高層官員表示，在沒有更有效的新技術或手段前，猖獗的逃票行為暫時難以有效打擊，在新冠疫情前，票款收入占MTA運營預算的37%，現在已跌至26%。

而以堵車費增加收入來源的財政計畫，也因霍楚的決定而陷入停滯，在收入金流健康的情況下，MTA曾預計2023年實現收支平衡，但現實不遂人願；面臨收入減少以及巨額債務即將到期的情況，根據最新的估算，該機構將從2027年開始，每年出現超過4億元的財政赤字。

MTA方面稱，如果堵車費收入或者替代資金無法到位，將無法更換新型公車，只能每年額外支出1億5000萬元勉強維護老舊車輛，而地鐵信號系統和基礎設施也難以更新改造，只能每年增加9000萬元的緊急維修預算以維持現狀。

此外，根據估算，堵車費開徵後將為曼哈頓公共交通的客流量增加1.25%，帶來7000萬元的收入提升，而由於交通壅堵緩解而帶來的公車燃料成本降低，原本也會帶來1000萬元的額外收入；但在堵車費被叫停的情況下，這兩筆計畫內的收入也無法到手。

據報導，霍楚最近堅稱，在州議會明年復會之前，對於堵車費的問題不會有任何決議；她還表示，正在尋找其他籌資方式，以彌補堵車費停徵空缺的165億元交通基礎設施建設資金。

MTA 堵車費 地鐵

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