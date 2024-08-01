紐約州大麻產業蓬勃 已開150家零售店

紐約州州長霍楚(左)展示紐約市內非法大麻店據點。(美聯社)

位於州府奧伯尼(Albany)的羅賓遜藥房(The Robinson’s Dispensary)於7月底開張，不僅成為紐約州 第150間合法大麻零售商 ，更標誌著大麻產業蓬勃發展的重要里程碑；今年截止當前，紐約州大麻產品的總銷售額已突破4億元，僅在6月就有7100萬元銷售額。

州長霍楚(Kathy Hochul)近期透過聲明表示，隨著紐約州持續擴展全國最公平的大麻市場，州府將致力為所有紐約人建立一個安全的產業，同時促進社區內小企業的發展；紐約州目前共有150家成人使用娛樂性大麻零售商，並預計未來將會有更多的零售商開業，而大麻產業的蓬勃發展，也反映在迅速成長的銷售額數據中，今年的總銷售額已達到4.212億元，單是6月份銷售額就有7100萬元。

霍楚說，新藥房的開業將延續州府強化合法大麻市場的使命，同時打擊那些逃避法律、破壞州府所有努力的不法分子，「羅賓遜藥房的盛大開業是紐約州的一個重大成就，這只是許多即將到來的里程碑中的一個。」

紐約州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)代理執行董事里德(Felicia Reid)表示，其辦公室致力於建立一個以公正和平等機會為基礎的強大市場，確保全州的社區都能參與並繁榮發展；里德說，紐約州已達標大麻法中所設定的社會和經濟公平(Social and Economic Equity)目標，將53%的執照授予社區合格的申請人，在這些人當中，37%是由少數族裔經營的企業、39%是女性擁有的企業。

截至今年7月，紐約州20%的大麻零售商由非洲裔擁有，而全國僅有2%；紐約州約50%的大麻零售商為少數族裔、或由女性經營的企業，突顯了紐約州對提供平等機會、以及多元族裔包容性和可及性的承諾。