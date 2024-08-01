網約車公司答應 將逐步取消司機登錄限制

紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)多次在市政廳門口集會，抗議限制登錄。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 此前有網約車 司機舉行集會，控訴網約車公司為自身利益限制他們登錄平台使用，導致收入減少；7月31日市長亞當斯(Eric Adams)和市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長杜都勇(David Do)宣布，市府已和優步(Uber)和Lyft 公司達成協議，將大幅減少紐約市網約車司機遭遇限制登錄的問題。

根據協議，Uber將開始逐步取消對司機的限制，目標是在今年勞工節前完全取消，前提是Lyft保持至少50%的年利用率(司機載客時間)，該利用率會因Uber和Lyft等公司過度招募司機而降低；作為協議的一部分，兩家公司還將暫停招募新司機，以提高現有司機的利用，為他們創造更多工作機會，Lyft將在暫停招募的同時減少停工事件的發生。

自今年5月中旬以來，平台上頻繁出現的限制措施，通常被稱為「停工」(lockout)，導致紐約市網約車司機的收入減少；此前，受影響的華人司機曾表示，這些停工斷絕了他們的重要收入來源，認為這是網約車公司不滿被規定要補貼給司機，因而通過限制登錄平台的方式來報復司機。

針對新協議的達成，紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)表示不買帳，稱這項協議不過是「大企業的贈品」，根據條約，所有司機的停工將持續到至少秋季，這對完全依賴Lyft收入的司機影響尤為明顯；司機已經損失的收入無法獲得補償，也無法確保停工問題在今年內會解決。

「這項虛假交易的真正目的是試圖讓數千名準備罷工的司機復工，市府更感興趣的是拍照作秀和公關宣傳，而不是實際解決司機問題」，聯盟表示。

紐約市的網約車司機是全美首批獲得最低工資保障的司機，這一保障包括司機獲得在等待乘客期間的報酬；2022年底，TLC通過了十年來的首次計程車費率增加，在2023年3月和2024年2月，市府兩次為Uber和Lyft司機提高薪酬標準。