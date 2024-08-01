「上鎖保護」取締非法菸草店 3個月關逾750家

位於曼哈頓華埠紐約崇正會地址下的大麻零售店，曾被查出無執照非法經營。(本報檔案照)

市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)7月31日宣布，自「上鎖保護」(Operation Padlock to Protect)執法行動啟動以來，紐約市三個月內逾750家非法菸草店已被查封，在全紐約州更是超過上千家非法店鋪被勒令關門。

「上鎖保護」聯合執法小組由警長辦公室(New York Sheriff)、市警察局和消費者及勞工保護局(DCWP)多部門成員組成；自5月推出以來，市府已經查封了總共779家店鋪，並開出了4萬1502張罰單，罰款總額達到6567萬1487元，預估查獲的非法商品總價值高達4144萬3792元。

僅在7月份執法行動就多次大獲成功，針對不合規格的大麻 製造、加工和分銷網路等一網打盡，執法小組還實現了有史以來最大的非法產品查獲，在兩次行動中共計沒收價值800萬元的非法商品；「長期以來，非法菸草店在我們的街道無法無天，向最弱勢的群體銷售危險的假冒產品，甚至將產品包裝成糖果販賣給兒童」，亞當斯說道。

目前針對非法菸草店的取締在各個社區中進行，除初次的突擊檢查外還包括後續的監督調查；當執法機構下令封閉某店面時，當地的市警分局會負責監控把守，以確保業者遵守查封命令，並在發現違規行為時通知警長辦公室。

曼哈頓華埠 商改區行政總監陳作舟表示贊同市府這一系列打擊非法菸草店的舉措，他指出，非法大麻店給華埠帶來不安定因素，「非法店鋪不但對我們的社區毫無幫助，還讓市府和社區浪費了寶貴的時間和資源，需要想盡辦法處置他們」；譬如曼哈頓華埠紐約崇正會地址下的大麻零售店「China Square Convenience」，去年就曾被查出無執照經營，商家曾承諾願意搬離，但至今仍在原址上。

執法行動正如火如荼地進行，但也惹來菸草店業主對此提出反對，上個月27家菸草店發起集體訴訟，稱「上鎖保護」缺乏司法監督，侵犯了憲法保護店主的正當權益，並要求市府停止打擊，並賠償因停業造成的收入損失和其他損害。