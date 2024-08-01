體感飆至華氏100度 紐約市宣布高溫警戒

紐約市8月1日將迎來高溫天氣，專家呼籲民眾做好防暑工作。(本報檔案照)

美國國家氣象局(The National Weather Service)近期對紐約市 的五個行政區、長島納蘇郡(Nassau County)的部分地區和新澤西州 (New Jersey)北部發布了高溫 警告，從7月31日下午1時至8月1日晚上8時間，考慮到濕度因素，體感溫度將預計達到95至100華氏度，呼籲民眾做好防暑降溫。

國家氣象局氣象學家恩格爾(Jay Engle)說，預計濕熱天氣將在7月31日下午出現，並持續到8月1日晚間，他表示，7月31日晚間還可能出現陣雨和雷暴天氣，周末也可能會有另一輪風暴，「我們正處於夏季的炎熱時期，大家要準備好迎接八月初的到來，屆時會出現更多的高溫和潮濕天氣」；恩格爾也表示，由於濕度的關係，今年的高溫趨勢早於往年，從6月末就有濕熱天氣出現。

市緊急管理部門(NYC Emergency Management)表示，紐約市的降溫中心將在高溫緊急狀態下開放，奧林匹克泳池和中型室外泳池也將開放至8月1日晚上至少8時，以幫助紐約市民保持涼爽。

緊急管理部門也同時建議人們避免劇烈的戶外活動，尤其提醒有呼吸道或其他健康狀況的市民，因為這部分人群涉及高溫有關的疾病風險更高；據市府官員稱，極端高溫每年平均造成350名紐約客死亡，出現的症狀包括皮膚燥熱、神智不清、噁心、嘔吐、呼吸困難、虛弱和頭暈等，此外少數族裔患熱病的風險相對更高。

專家也稱，由於城市熱島效應，像紐約市這樣人口稠密、高樓林立的城區通常比欠發達地區更熱；最近的一項研究發現，由混凝土、鋼筋和瀝青組成的城市高樓建築，使紐約的溫度比其他地方高出至少華氏度8度。