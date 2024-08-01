王書君案 檢方釐清與中方國安關係網路

檢方指王書君與中國國安人員保持聯繫，同時又持有大量海外民運人士的個人信息。(記者胡聲橋／攝影)

中國民運 人士王書君 被控充當中國間諜案7月31日繼續在紐約東區聯邦法院開審，在當日的庭審中，檢方通過FBI 探員的調查結果還原與王書君有聯繫的中國國安人員的關係，還邀請住在紐約的民主人士作證，表示個人聯繫方式在未經授權的情況下出現在王書君持有的筆記本上；辯方律師則強調王書君參與的民主倡議活動，都出現在公開報導中，沒有足夠證據證實他「出賣」民運人士。

當日開庭前，法官陳卓光(Danny Chin)突然傳達消息稱，陪審團中的一名華裔成員因接到台灣家人的警示，稱因本案涉及中國國安機構，對自己與家人的安全有所擔憂；經商議，法庭決定撤下這名陪審員，由候補陪審員補充席位。

FBI探員加勒特(Igo Garrett)作證稱，2017年首次約談王書君，當時對方堅稱從未與中國國安有聯繫，此後FBI在甘迺迪機場查扣王的部分電子設備和紙質通訊錄，在其中發現了多名中國國安人員的聯繫方式；與此同時，另一張手寫的名單中，則包含了數十名知名海外民運人士的姓名與聯繫方式，其中包括住在紐約的民運活躍人士王軍濤、已故的李進進和剛被中國當局判處死緩的楊恆均。

2021年7月至8月間，一名陳姓的FBI臥底探員前往王書君位於康州的住宅秘密取證，隨後加勒特再前往康州住宅約談王書君，留下了長達六個半小時的暗拍影像。

據檢方展示的影像，王書君向探員承認，經查名為賀峰(音，He Feng)的廣東省國安官員是女兒一家在廣州生意場上認識的，他與「賀主任」在廣州和香港只見過三次，而賀給他留下的電話也從來打不通，國安方面有什麼需求都由一名被稱為「小李」的助手通過微信等方式與王書君溝通；指導王書君寫日記以記錄民運相關會議的內容，也是「小李」最先提出的，由於王與香港民主派人士何俊仁相熟，廣東國安方面還曾希望通過他打探香港特首選舉的相關內情。

在約談中，王書君還承認與名為紀杰(Ji Jie，音譯)的青島國安官員有聯絡，因對方「曾是他的鄰居」，王書君表示，紀杰對於他所任職的胡耀邦趙紫陽紀念基金會(簡稱「胡趙基金會」)很感興趣，常向他打探會議主題、內容和參與人員等信息；根據檢方展示的通訊紀錄，青島方面還曾試圖通過王書君打探某些台灣人的消息。

王書君被捕後，執法機構在他的住所內又搜出了多個載有海外民運人士聯繫方式的筆記本；紐約香港民主運動組織NY4HK創始人楊錦霞(Anna Yeung)出庭作證時指，她與王書君並不熟絡，但此前曾參加過「胡趙基金會」主辦的活動，她並不知道自己的名字和聯繫方式被王記錄了下來，直到FBI探員向她展示才恍然發現。

辯方在質詢時則指出，楊錦霞的機構在美國公開活動，其個人聯絡方式很難作為隱私存在，且她在參加活動時也未強調不能傳播自己的簽到信息；此外，辯方律師在引用檢方提供的錄音時，多次強調王書君曾在口供中表示，基金會的活動都是公開信息，為了廣泛宣傳還會在海外中文媒體上登報宣傳，因此這些信息都不機密。