亞當斯2021年競選資金 爆爭議

市長亞當斯(右)和特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(左)。(本報檔案照)

隨著2025年紐約市 長選舉臨近，愈來愈多圍繞市長亞當斯 (Eric Adams)競選活動的調查也浮出水面；媒體「Gothamist」7月31日公開市競選財務委員會(CFB)的審計報告草案，顯示亞當斯2021年競選資金中，有230萬元的開支未被記錄在內，去向不明，這項發現或將影響其連任的計畫。

據悉，市競選財務委員會早在5月31日便發布審計報告草案，經由「Gothamist」請求公開紀錄而面世；該報告揭示了亞當斯的競選紀錄存在諸多問題，包括22處財務報表中的不一致紀錄，以及非法捐款和「幽靈捐款」(straw donor)等問題。

CFB還發現，50多筆捐款的捐款人表示，他們是代表他人捐款，而這種做法就被歸類為幽靈捐款；針對涉及亞當斯競選的幽靈捐款計畫，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)已起訴了六名嫌疑人，目前已有四人認罪，然而競選團隊本身尚未被指控有不當行為，此外委員會還質疑競選團隊將資金用於汽車維修、罰單和過路費等開支，但指出這些開支存在異常。

此前，亞當斯曾因其特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)遭聯邦調查局(FBI)調查，而捲入貪腐醜聞，在6月初接受本報採訪時，亞當斯表示相信她，並且會配合一切調查。

2013年同樣因涉及幽靈捐款的醜聞，CFB曾拒絕向前市審計長劉醇逸(John Liu)的市長競選提供匹配資金；當前，亞當斯的競選團隊已獲得延長答覆審計的期限，新截止日期為8月末，他除了可能要歸還2021年競選後帳戶中剩餘的50萬9844.5元外，競選團隊或將因未能提供充分文件而面臨罰款。

如果CFB不允許亞當斯競選團隊接受額外的匹配資金，可能將對其計畫連任的競選活動造成嚴重影響；據悉，該審計報告寄給了亞當斯的弟媳兼競選財務官莎朗·亞當斯(Sharon Adams)，她目前在市教育局擔任「戰略計畫專家」，年薪15萬元。