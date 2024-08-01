我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

亞當斯2021年競選資金 爆爭議

記者范航瑜／紐約報導
市長亞當斯(右)和特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(左)。(本報檔案照)
市長亞當斯(右)和特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(左)。(本報檔案照)

隨著2025年紐約市長選舉臨近，愈來愈多圍繞市長亞當斯(Eric Adams)競選活動的調查也浮出水面；媒體「Gothamist」7月31日公開市競選財務委員會(CFB)的審計報告草案，顯示亞當斯2021年競選資金中，有230萬元的開支未被記錄在內，去向不明，這項發現或將影響其連任的計畫。

據悉，市競選財務委員會早在5月31日便發布審計報告草案，經由「Gothamist」請求公開紀錄而面世；該報告揭示了亞當斯的競選紀錄存在諸多問題，包括22處財務報表中的不一致紀錄，以及非法捐款和「幽靈捐款」(straw donor)等問題。

CFB還發現，50多筆捐款的捐款人表示，他們是代表他人捐款，而這種做法就被歸類為幽靈捐款；針對涉及亞當斯競選的幽靈捐款計畫，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)已起訴了六名嫌疑人，目前已有四人認罪，然而競選團隊本身尚未被指控有不當行為，此外委員會還質疑競選團隊將資金用於汽車維修、罰單和過路費等開支，但指出這些開支存在異常。

此前，亞當斯曾因其特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)遭聯邦調查局(FBI)調查，而捲入貪腐醜聞，在6月初接受本報採訪時，亞當斯表示相信她，並且會配合一切調查。

2013年同樣因涉及幽靈捐款的醜聞，CFB曾拒絕向前市審計長劉醇逸(John Liu)的市長競選提供匹配資金；當前，亞當斯的競選團隊已獲得延長答覆審計的期限，新截止日期為8月末，他除了可能要歸還2021年競選後帳戶中剩餘的50萬9844.5元外，競選團隊或將因未能提供充分文件而面臨罰款。

如果CFB不允許亞當斯競選團隊接受額外的匹配資金，可能將對其計畫連任的競選活動造成嚴重影響；據悉，該審計報告寄給了亞當斯的弟媳兼競選財務官莎朗·亞當斯(Sharon Adams)，她目前在市教育局擔任「戰略計畫專家」，年薪15萬元。

亞當斯 亞裔 紐約市

上一則

王書君案 檢方釐清與中方國安關係網路

下一則

康尼島中餐館突發二級大火 所幸無人傷亡

延伸閱讀

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議
挑戰亞當斯 市主計長蘭德宣布參選市長

挑戰亞當斯 市主計長蘭德宣布參選市長
紐約市長：上半年增近1.5萬可負擔住房 創新高

紐約市長：上半年增近1.5萬可負擔住房 創新高
亞當斯又出招 號召紐約市民加入「精英滅鼠隊」

亞當斯又出招 號召紐約市民加入「精英滅鼠隊」

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到帳。(取自州長辦公室)

紐約發補助 百萬家庭每個兒童最多330元…無需申請

2024-07-30 12:22
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

2024-07-31 07:54

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金