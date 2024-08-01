布碌崙7月槍枝暴力兇殺案 激增

布碌崙7月整體犯罪率下降，但槍枝暴力和凶殺案激增。(記者胡聲橋 / 攝影)

據市警總局的最新統計，儘管布碌崙 (布魯克林)7月份整體犯罪率下降，但槍枝暴力和凶殺案都有增加的情況，特別是發生在華人區班森賀的一起一家四口被刺死的命案，令當地華人震驚不已，也為布碌崙的治安狀況蒙上了一層陰影。

在布碌崙南區，重罪率下降了9.77%，但警方接獲的謀殺案、強暴案、攻擊案和汽車重竊案都有上升跡象，從7月1日至28日共報告有九宗謀殺案、24宗強姦案、281宗攻擊案和182宗汽車盜竊案；不過與此同時，入室行竊、搶劫和重竊案均有所減少。

在布碌崙北區，七項重罪犯罪中有六項都呈下降趨勢，但謀殺案飆升100%，當月的28天內發生六宗謀殺案；2024年至今，布碌崙北區已發生43起凶殺案，同比上升13.2%，槍擊 事件也有所增加，7月間發生至少20起槍擊案，比去年同期增加42.9%，今年到目前為止，布碌崙北區的槍擊事件增加了9.8%，共發生123起。

其中最引人注目的包括7月19日發生在班森賀一棟公寓的凶殺案，一名精神病患者殘忍地用刀殺害一家四口，包括他的母親、妻子、以及五歲女童和四歲男童；警方逮捕了烏茲別克(Uzbekistan)裔的兇嫌Shahboz Rajabboev，他共面臨四項一級和二級謀殺罪。

此外在7月9日，一名25歲的男子在中木(Midwood)一場路怒糾紛中被槍彈射中手部，接下來的幾周內，位在同個轄區的市警79分局內，有兩名男子遭遇致命槍擊，其中一名男子據稱是在富蘭克林大道(Franklin Avenue)的平價雜貨店外發生爭執後被殺。

最後在7月21日晚間，一名槍手在布碌崙北區的克林頓丘(Clinton Hill)遊民 所附近開槍打傷三名男子，最終造成其中兩人死亡，警方認為，三名受害者都是遊民或住在附近收容所的住客，至今尚未逮捕到槍手；此槍擊案後來也引發當地居民的抗議，他們認為，該地區的兩間遊民所造成當地犯罪率上升，並引發其他民生問題。