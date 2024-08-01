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紐約客談／從堵車費叫停 看華人政治聲量

紐約客談

針對包括曼哈頓華埠在內區域的堵車費計畫，在即將實施之際被州長霍楚叫停，令長期反對該計畫的華人社區感到欣喜，認為州府聽到了自己的呼聲，在最後一刻懸崖勒馬；然而，不可否認的事實卻是，做出此決定的背後原因與民意關係甚少，更多則是民主黨為了在大選前避免在票倉中失分而採取的策略。

由此可見，雖然堵車費的暫停讓許多華人團體歡呼雀躍，但該決定和每一個人長期的反對和抗議實際上並無太大關聯，也並非政府對公眾意見的真正回應；儘管州府多次表態指，暫停的決定是為了有更多時間和評估來考量對居民和小企業的影響，但從過去到現在的數年間，是否有任何代表前往華埠和居民交流並收集意見呢？

當然，這並不是意味著華社就應放棄抗爭和努力，相反，這樣的現實更應該成為一個契機，激勵社區更加積極參與政治，讓政府像擔心選票流失一樣懼怕忽略了社區的聲音和需求；最簡單的做法，無疑是提高華人自身的投票率，從去年市議會選舉到本年的選舉季，華社的投票熱情都肉眼可見低迷，無疑會對政治場域的代表性造成打擊。

雖有不少華人喜歡針砭時弊，或對社區事務表達意見，但因缺乏投票的習慣，這些意見往往未能轉化為實際的政治力量；另外，社區在反對社會議題時或需更加團結，目前往往是不同組織各執一詞、論點各異，更嚴重的甚至彼此攻擊，分裂不僅會削弱自身，也使官員難以理解社區需求。

也許，各領袖和組織可事前溝通和協調，共同討論和制定統一的立場和策略，確保在面對關鍵議題時能夠發出一致的聲音。

華人 投票 堵車費

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