長島鐵路新時刻表 9月開始實施 早晨列車增班次

MTA近日宣布長島鐵路(LIRR)新時刻表將在九月實施。(記者高雲兒／攝影)

紐約大都會運輸署(MTA )日前公布了新的長島鐵路 (LIRR)時刻表，將於9月3日(周二)開始實施。長島鐵路局長弗里(Robert Free)表示，新的時刻表將減少轉乘等待時間，並為更多通勤者提供直達目的地的列車服務。

根據新的時刻表顯示，從長島蠔灣鎮(Oyster Bay)直達賓州 車站(Penn Station)的早晨列車即將增加一倍，此外，還將新增一班早晨直達列車到大西洋總站(Atlantic Terminal)，為長島谷流(Valley Stream)、羅斯代爾(Rosedale)和勞雷爾頓(Laurelton)等車站的乘客提供更便捷服務。

弗里表示，這些變革是在長島鐵路官員分析大量數據後所作出的決定，主要目標是加強牙買加(Jamaica)車站的準點服務，因為這裡是最關鍵的列車交會點。

去年2月大中央車站直達路線(Grand Central Direct)開通後，列車不再等待在牙買加的接駁，這個變更為蠔灣鎮線路的乘客帶來許多不便，錯過一班車有可能就要等待數小時才能搭上下一班車。

弗里說，檢視列車準點的標準大多集中在最終目的地，而鐵路局目前正在提高牙買加車站的準點率，他希望至少有七成的列車能在預定時間的三分鐘內抵達牙買加。

為此，長島鐵路局在新的時刻表中做出了多項變更，包括新增一班從蠔灣鎮直達賓州車站的早晨列車，並將一些非高峰時刻列車從大中央轉移到賓州車站，將有效緩解大約72%的乘客選擇賓州車站作為目的地狀況。

長島鐵路局還將採取其他措施，以改善準點率並減少在牙買加的等待時間，包括在車站增加人員，確保列車按計畫時間發車。完整的時刻表將於8月中旬在MTA官網以及Traintime APP上公布。