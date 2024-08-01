紐約市獲5億元資金 建設可負擔住房

紐約市獲得5億元可負擔住房專項資金。資金來源於曼哈頓高端社區砲台公園城(圖中右側樓群)的地租等收入。(記者許君達／攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)和市主計長蘭德(Brad Lander)日前聯合宣布，紐約市 將獲得5億元的資金用於建設和維修市內可負擔住房。

這筆資金來自曼哈頓 下城的砲台公園城市管理局(BPCA)。BPCA是一個公益性實體，負責運營和管理曼哈頓下城總共92畝的砲台公園城(Battery Park City)高端社區，社區內的住宅、商業、零售等地產運營商需要向BPCA繳納租金。在扣除運營成本後，BPCA的額外收入將被用於紐約市可負擔住房的投資。根據州府提供的數據，自2010年以來，BPCA已為紐約市的可負擔住房項目提供了4億6100萬元的專項資金，新建和重修了超過1萬套住房。

霍楚上任後，曾頒布一項預算額達到250億元的「五年住房計畫」，旨在在全州範圍內建造並保留10萬套可負擔住房。霍楚表示，與傳統的財政撥款不同，與BPCA的這種合作模式更具有變革性和靈活性，並稱她將與紐約市和相關機構長期保持合作，建設一個「更負擔得起、更宜居」的紐約。

對於紐約住房成本高企的問題，亞當斯表示，解決這些危機的唯一方法就是建造更多的住房。蘭德表示，應對住房危機最有力的工具就是為可負擔住房建設持續提供資金，本次由BPCA撥付的5億元就是優質的資源。

曼哈頓的地方民代對這筆款項的撥付表達了歡迎。州參議員住房委員會主席卡范納(Brian Kavanagh)表示，民代會與政府和社區積極合作，確保這筆資金產生最大的效能，尤其是幫助曼哈頓下城居民提供更多可負擔的住房。市議員馬泰(Christopher Marte)表示，砲台公園社區擁有巨量的租金收入，將多餘的部分用作可負擔住房項目讓這些金錢去了更有意義的地方。