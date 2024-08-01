研究：亞裔擁房率 落後其他族群

亞裔房地產協會報告，指亞裔置業率較落後。(記者劉梓祁／攝影)

一項由亞裔 地產協會(AREAA)和富國銀行(Wells Fargo)共同完成的研究顯示，儘管整體經濟環境穩定，亞裔的住房擁有率仍然落後於其他族群；該報告指出，結構性障礙和市場准入限制是主要障礙，並強調需要針對性的政策支持來解決這一不平等現象。

報告發現，儘管亞裔是國內增長最快的消費群體，且具有更高的教育水平、更低的離婚率和貧困率，但其房屋擁有率仍然滯後。研究還指，亞裔購房的主要原因包括搬到更大的房子、降低生活成本和尋求更好的教育，分別占比70%、66%和55%。

儘管如此，房屋負擔能力和首次購房者的比例都接近歷史最低水平，儘管購房常被視為「財富和成功的象徵之一」。在亞裔中，僅有26%的華裔認為已經實現「美國夢」，而有50%的人則表示仍在追求夢想的過程中。報告也表示，亞裔群體一直在持續和穩健地增長，當中華人 社區增長 3.6%。

數據指，2012年亞裔的住房擁有率為57.2%，而2022年為63.2%，和白人等群體相比，仍處在滯後的階段。針對原因，研究認為歧視 和排斥性政策為主因，雖部分為歷史遺留問題，但許多社區中仍有種族土地契約存在，為亞裔「面臨的長期障礙」。

由於與中國的地緣政治緊張局勢加劇，各州和地方政府也逐一推出限制法案，明確或隱含地限制中國移民的房產所有權。此外，儘管亞裔的平均收入和信用評分在所有種族群體中最高，但其申請者在購房過程中的拒絕率都高於白人申請者。

報告建議，訂立預先阻止歧視行政策的法案為「最安全的保障」之一，並以其鼓勵立法者通過不基於國籍歧視個人；同時，鼓勵相關群體向國會建議，呼籲為所有房主提供更實惠的融資方案。完整報告可訪問saa2024.paperform.co/查看。