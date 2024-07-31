皇后區地鐵站持刀搶劫未遂 警籲協尋凶嫌

皇后區地鐵站日前發生一起搶劫未遂案，市警表示目前嫌犯仍在逃，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

位於新鮮草原(Fresh Meadows)附近的F線地鐵站 日前發生一起搶劫未遂案件，一名19歲男子遭陌生男子持刀搶劫，市警表示目前嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，這起搶劫未遂案件發生在新鮮草原107轄區及捷運 警察20區(Transit District 20)，在22日(周一)傍晚5時45分，一名19歲的男子正要從179街交山坡大道(Hillside Avenue)的F線地鐵站出來時，一名陌生男子接近了他，抓住他的襯衫並展示了一把刀，索要錢財。

警方表示，這名嫌疑人遭19歲男子拒絕之後，便往未知方向逃離，受害者並沒有受傷。截至目前無人被捕，調查仍在進行之中。

市警局近日發布這名嫌疑人逃離車站時的監控錄像，該嫌疑人被描述為男性，膚色較深，體型壯實，大約200磅。他最後一次被看到時，身穿黑色帽子、黑色T恤、黑色牛仔褲和黑色運動鞋。

警方表示，這名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。