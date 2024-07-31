殘殺李尤娜被判30年 受害者家屬指司法寬容犯罪

華埠居民李尤娜兩年年遭遊民殺害。(本報檔案照)

亞裔 仇恨激增期間，曼哈頓華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)在午夜歸家時遭非洲裔遊民 尾隨入室殺害，令社區為之震動和不安；兩年過後，兇手納許(Assamad Nash)在30日被判入獄30年，而李尤娜家人則淚灑現場，並再抨擊對犯罪態度寬容的司法系統。

當日，州高等法院11層的審判室內座無虛席。在李尤娜家人與過百位社區成員的見證下，納許被判處30年至終身監禁刑期。判詞中，法官沃德(Laura Ward)表示僅從出席人數便能看出李尤娜「深受家庭和社區愛戴」。曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)也中途入席旁聽。

家屬陳述時，李尤娜69歲的父親李成坤(Sung Kon Lee, 音譯)表示，任何判決結果都「無法安慰因不公而死的李尤娜」。他哽咽說道，一家人自案發後便承受著「無法忍受的痛苦」，原因則是如今對犯罪態度寬容的司法系統。 李尤娜父親李成坤，表示結果無法告慰李尤娜。(記者劉梓祁／攝影)

李成坤認為，導致悲劇發生的因素包括保釋法改革和警方反應遲鈍。他說，納許本應成為獄中罪犯，卻在城市遊蕩並殘忍犯罪。他還將女兒遇襲的「決定性原因」歸於市警五分局，指警員到場後逾一小時才進入現場，彼時李尤娜已經死亡。

去年，李尤娜伯母李福順(Boksun Lee, 音譯)就此對市警提起訴訟，警方否認指控並表示享有法律豁免。李福順也到庭陳述，並在判決宣讀後掩面哭泣。她回憶了與李尤娜相處的記憶，如一同赴美、在中央公園遊玩。李福順表示，希望慘劇不會再發生在任何人身上。 李尤娜伯母李福順，庭外掩面哭泣。(記者劉梓祁／攝影)

2022年2月13日凌晨4時20分前後，李尤娜進入位於企李士提街(Chrystie St.)公寓樓。期間，納許跟蹤她進入大樓並走至六層進入其公寓。當李尤娜進入屋內時，納許從後面衝入，試圖對她性侵，造成李尤娜身中至少40處刺傷，當場被宣布死亡。

儘管執法人員無法確定納許的動機是否基於種族，但他犯案時正值亞裔仇恨激增期間。在上月，現年27歲、曾多次因精神問題無法出庭的納許，選擇對二級謀殺罪和基於性動機的一級入室盜竊罪認罪。

白艾榮表示，李尤娜被「難以想像的殘忍方式殺害」，其對整個社區產生了持久的影響。庭審中，助理地區檢察官玉蘭(Dafna Yoran)也指，本案一度令全市女性在深夜回家時感到恐懼，還讓本就飽受攻擊的亞裔感到震驚和遭到嚴重打擊。

紐約亞裔律師協會(AABANY)的楚綺玲(Elaine Chiu)說，雖然此案未被視作仇恨犯罪，但卻能引起所有亞裔共鳴，一度令多人懼怕外出或使用母語。她強調，「無法避免的仇恨」需要用法律來制止。在場還有「韓裔家庭服務中心」和「東華社區協會」等組織。