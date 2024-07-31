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去信法官 李尤娜好友：我們也被判了刑

記者劉梓祁／紐約報導
韓裔李尤娜遇害公寓外的紀念花壇。(記者劉梓祁／攝影)
韓裔李尤娜遇害公寓外的紀念花壇。(記者劉梓祁／攝影)

華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)兩年前在午夜歸家時遭非洲裔遊民尾隨入室殺害，兇手納許(Assamad Nash)30日被判入獄30年；當日法庭氣氛沈重，法官除接收家屬陳述外，還收到多位生前好友來信，回憶李的善良與熱情，並表達最深切的懷念。

希梅爾曼(Francesca Himelman)在信中說，李尤娜是「是一個女孩所能擁有的最好的朋友」，兩人曾「一同生活並一起探索世界」。她說，李尤娜具有浪漫情懷，最喜歡香港導演王家衛，也時常閱讀村上春樹和石黑一雄的作品。

「每個人都愛李尤娜，但很少有人能進入她深邃的內心世界，而我是那些幸運的少數之一。」希梅爾曼寫道。她回憶說，李尤娜喜歡隨歌起舞、思考哲學和鑽研天文，還曾參與生育權集會，是一個「充滿活力和散發著快樂」的人。

希梅爾曼表示，李尤娜出生和去世時都是虎年，且她還在2022年農曆新年時，向自己展望未來。希梅爾曼說，對摯友的離去感到既憤怒又悲傷，自己快樂的天性也將隨之而去，未來將難再有如此親密的友誼。她寫道：唯一令人寬慰的是，李尤娜到了渴望的宇宙，那裡不再有痛苦。

另外，在2013年到2018年與李尤娜一同共事的莫雷爾(Amy Morell)在信中回憶道，自己於2012年夏天初見李尤娜，從此便形成了牢不可破的友誼。她說，「李尤娜不僅讓我安心，還鼓舞我在24歲時從倫敦搬到紐約。我不僅遇見了一位出色的同事，還收穫了一位珍貴的朋友。」

莫雷爾將李尤娜比做美麗、聰慧和善良的導師，並附上多段李尤娜生前所發、內容為鼓勵和支持的短信。如今已經返回英國的莫雷爾還說，李尤娜曾和自己以「12月計畫」的名義共同合寫文章，因兩人都是射手座，並在分別後繼續交換讀書筆記。

信末莫雷爾寫道，「你看，我們也被判了刑，被判在沒有李尤娜的生活中度過。」

華埠居民李尤娜兩年年遭遊民殺害。(本報檔案照)
華埠居民李尤娜兩年年遭遊民殺害。(本報檔案照)

華埠 村上春樹 遊民

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