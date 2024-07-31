紐約客談╱避免不公 提高話語權靠投票

布碌崙 南區華人 向來支持警察和警務執法，可近來在反對86街遊民 所建案中爆發的警民衝突，令不少華人感到「背叛」，也讓向來關係頗好的警民關係出現裂痕；在追究警察是否暴力執法之餘，更應深究事發根源並反省華人的處境，歸根究底還是不懂善用選票保護自己，儘管是老生常談的問題，但手握投票權就是能受到政府的重視，也是華人扭轉局勢的重要關鍵。

據現場示威者的說法，儘管反對者沒有做出偏激行為，只是手拿標語牌、喊著口號都被制止，開發商究竟有何等能力，能讓市府和警方為他們做事到這個地步？事發後更多人將專注放在警察是否過於粗暴執法，僅有少數的人能冷靜分析出其中的問題，若無市府發令，警察也不會被派遣到現場，儘管如今成為華社指責的矛頭，但始終只是接受和完成任務的「工具」而已。

在周末剛過去的遊行抗議活動中，便以反對建遊民所、不滿警察粗暴執法為主要目標，但華人必須意識到，討回公道固然重要，但從問題的根本去杜絕後患才是關鍵；說到底會爆發後來的一連串事件，都得歸咎於華人長期未展現出強大的政治力量，才能讓民選官員如此無畏他們的意願和反抗。

政治滲透到生活中，而華人移民需了解到政治可能產生的日常影響，不是埋頭賺錢、足以養家糊口，就是生活無憂無慮的保證；面對不公的政策，人們可以抗議，但這些暫時性的示威活動往往有局限、作用不及用選票去震攝政客來得奏效，總而言之，參政權代替的發言權更有保護作用，也讓華人選民有了能與市府協商的籌碼。