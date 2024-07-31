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霍楚撥5400萬元 第二大道地鐵擴建工程重啟

記者范航瑜／紐約報導
擴建的第二大道地鐵Q線將從現有的96街延伸至125街，連接4、5、6號線列車。圖為目前第二大道的Q線86街地鐵站，2017年建成。(記者范航瑜／攝影)
擴建的第二大道地鐵Q線將從現有的96街延伸至125街，連接4、5、6號線列車。圖為目前第二大道的Q線86街地鐵站，2017年建成。(記者范航瑜／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)30日宣布，州府將提供5400萬元資金，用於重啟第二大道地鐵延伸線的部分工程。此前，她提出「無限期暫停」堵車費計畫，導致大都會運輸署(MTA)的建設預算出現150億元缺口而被擱置，招致多方不滿。

MTA去年已與承包商簽訂了價值1億8200萬元的合同，開始搬遷位於第二大道105街至110節路段的地下公共設施、以便為延長線中規畫的106街車站清空建設空間。目前進行的遷移工作即是該合同的一部分。這筆資金將提供給MTA的承包商，使其能夠繼續在延線的東哈林(East Harlem)路段遷移管線。然而，這筆杯水車薪的資金也僅占項目預估總費用77億元的不到1%。

這筆資金來自州預算中為基礎設施項目預留的「未分配資本資金」。根據州長預算部門，這筆資金來自2016年由前州長葛謨(Andrew Cuomo)和州議員創立的8500萬元基金，根據州預算文件，該基金使用條件寬鬆，只要資金用於「與經濟發展或基礎設施項目相關的費用」即可。霍楚表示，這筆資金將確保第二大道地鐵項目的初期工程「不會延誤」。

去年，聯邦運輸管理局批准了一筆34億元的資助，用於支持地鐵延線項目，但項目最終落地還是取決於MTA能否籌集到剩餘的項目資金。

霍楚表示：「如果還有其他原因導致延誤，我們會處理。」她強調堵車費的暫停只是暫時的。「對於那些在6月份我宣布暫停時不相信我的人，他們現在會意識到，我是真心誠意地想資助這些重要項目。」

第二大道地鐵的擴建計畫首次提出於1920年代，於1970年代開始實施，但最終被擱置。擴建的第二大道地鐵Q線將從現有的96街延伸至125街，連接4、5、6號線列車。霍楚此前還提出將該項目進一步擴大，向西貫穿東哈林區(East Harlem)和中央哈林區(Central Harlem)，形成曼哈頓上城的東西向地鐵聯繫。

地鐵 預算 霍楚

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