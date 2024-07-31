糧食券被盜頻發 快下載鎖卡防竊App

黃妮可呼籲SNAP用戶下載ebtEDGE，善用上鎖功能防止盜竊。(黃妮可提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園華人 社區，自7月起便頻繁發生電子福利 轉帳卡(Electronic Benefits Transfer，簡稱EBT)的糧食券 援助計畫(SNAP)被盜用事件，單是7月30日就有至少兩名華人家庭投訴款額在凌晨一轉到帳戶裡，便立即被不法分子盜走；幫過無數受害者處理有關情況的紐約親子互助會指出，聯邦政府推出手機程序「ebtEDGE」，具有防止盜竊的鎖卡功能，呼籲糧食券用戶趕緊下載使用。

據互助會此前透露，自7月1日起糧食券迎來盜竊高峰期，曾在五天內授理至少40起事件，求助的人均為老年人為主；而本次夏季聯邦將發放一筆一次性支付的「夏季電子福利轉帳卡」(Summer EBT) 的新福利，為符合資格家庭的孩子每人發放120元的輔助金，預計在7月30日起陸續過帳。

互助會會長黃妮可表示，至少兩名華人家長在29日查看帳戶時，程序頁面顯示在「待定」(pending)狀態，當午夜12時一過，他們再刷新頁面時發現原本要進帳的款額已不翼而飛，顯示帳戶沒錢；她懷疑資料庫可能早已洩露，不法分子掌握到這些用戶的信息，才知道款額進帳的日期，隨即在進帳後不久便把錢盜走。

黃妮可表示，目前不知道還有多少個家庭受害，但建議所有糧食券用戶下載手機程序「ebtEDGE」，程序裡有一個將帳戶凍結(freeze)的功能；當用戶不使用時應將卡凍結便能上鎖，要使用前夕才解鎖，這樣就能很大程度防止卡被盜刷。

她呼籲更多受害者家庭前往該中心提交投訴報告，若需要人指導下載應用程序和使用凍結功能，也能前來求助，地址是布碌崙57街947號，更多詳情可撥(718)301-8648。