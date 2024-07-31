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華人總商會高球賽 盈餘捐慈善事業

記者高雲兒／紐約報導
美國紐約華人總商會近日在法拉盛福朋喜來登酒店宣布將於8月舉辦第三屆「華商杯」高爾夫慈善賽。(記者高雲兒／攝影)
美國紐約華人總商會近日在法拉盛福朋喜來登酒店宣布將於8月舉辦第三屆「華商杯」高爾夫慈善賽。(記者高雲兒／攝影)

美國紐約華人總商會近日在法拉盛福朋喜來登酒店宣布，將於8月舉辦第三屆「華商杯」(CBA)高爾夫慈善賽。主辦方表示，繼先前兩屆高爾夫友誼賽在社會各界的支持下取得成功後，今年的慈善賽吸引了更多贊助，每場比賽的盈餘收入將捐贈給慈善活動。比賽將於8月1日(周四)在長島的Muttontown Club舉行。

紐約華人總商會會長徐洲表示，紐約華人總商會自1990年成立以來，一直致力於團結華商，推動經濟發展，並積極參與各種社會、文化及慈善活動，已成為美國具有重大影響力的商業團體之一。此次高爾夫球賽不僅加強了會員間的聯繫，也展現了對社區的回饋和對慈善機構的支持。

徐洲在發言中提到：「在過去的兩年中，我們成功舉辦了第一屆和第二屆『華商杯』高爾夫友誼賽。今年，我們進一步將這一賽事升級為慈善賽，並正式成立了紐約華人總商會高爾夫慈善基金會(CBA Golf Foundation)。此基金會將監督並將每場比賽的盈餘收入捐贈給支持的慈善事業。」

徐會長感謝所有支持和參與的協會成員及贊助商，並期待第三屆CBA慈善高爾夫球大賽能取得更大的成功。他補充說：「我們的組織也一直在積極組織慈善活動，如支持希望工程、發放獎學金、捐贈冬衣及醫療用品，並在緊急情況時伸出援手。」

華人 長島 法拉盛

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