「河邊的錯誤」獲熱烈回應 導演讚紐約觀眾全球最好

改編自余華同名作品的大熱文藝片「河邊的錯誤」紐約上映，導演魏書均(中)到場參與映後座談會。(記者曹馨元 / 攝影)

改編自余華同名作品的大熱文藝片「河邊的錯誤」在紐約東百老匯 附近的獨立電影院 Metrograph上映，導演魏書均到場參與映後座談會。本片在第76屆坎城影展 的一種關注單元首映，並以超過3億人民幣的票房拿下近年中國文藝片票房之冠。

「河邊的錯誤」講述了一個在上世紀90年代於南方小城發生的故事，一位老婆婆在河邊被殺，警察馬哲負責案件調查，但隨後接二連三的命案與辦案過程卻讓他瀕臨精神崩潰的邊緣。這部以懸疑為主線的電影卻最終給了一個開放式結局，並融入了對虛擬、顯示與命運的探討。90後新晉導演魏書均在映前表示，許多人看懸疑片都希望能揭露最後真兇，但他希望觀眾能以開放的心態觀賞本片，或許能得到更多的解讀。

魏書均也表示，「河邊的錯誤」原著來自余華創作的反類型先鋒作品。「在這些反著來的作品中，愛情小說沒有愛情，偵探小說沒有答案」，魏書均談到，余華對他說過改編這個小說是一個陷阱，「看起來什麼(元素)都有了，但是仔細讀文本發現其實是反著來的」。因此，魏書均在電影劇本創作時將重點放到主人公的精神世界上，試圖為每個觀眾創造更私人的觀影體驗。

在劇情之外，本片用16毫米的膠片拍攝，並在服、化、道上力求展現90年代南方小城的面貌。導演表示，使用16毫米膠片作為媒介對他來說也是全新的嘗試，而他認為膠片更為特別的畫面呈現，能為觀眾帶來更多的情緒。而片中也運用了「原電影」元素，即關於電影的電影，「電影是很好的媒介，來幫我們平衡虛幻和現實的部分」，魏書均說。

在電影放映結束後，導演魏書均在影院門口被熱情的觀眾團團圍住，繼續對於電影情節及拍攝過程的討論。導演笑稱，沒想到自己的作品能在紐約受到這麼熱烈的回應，「之前就有人跟我說，紐約的觀眾是全世界最好的觀眾」。